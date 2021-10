Stirare è da sempre un’attività casalinga che divide un po’ tutti; c’è chi lo odia profondamente e chi invece lo trova addirittura rilassante.

In entrambi i casi c’è poco da fare: stirare a volte è inevitabile.

Ci sono infatti indumenti che se non vogliamo apparire trasandati non si possono non stirare, come una camicia o un bel vestito.

Un’altra certezza sul tema è che il ferro da stiro è uno di quegli elettrodomestici che è ben far durare a lungo.

Non solo per la funzione ma anche per i prezzi decisamente poco “popolari”.

In commercio ce ne sono certamente anche di economici in grado di offrire anche buone prestazioni, ma perché anticipare questa spesa?

Una buona manutenzione del ferro da stiro assicura una maggior durata e prestazioni decisamente migliori.

Per mantenere la piastra in buone condizioni è necessario eliminare periodicamente calcare ed incrostazioni che si possono formare nel tempo.

Innanzitutto, sarebbe buona prassi aver cura di effettuare una prima veloce pulizia anche dopo ogni utilizzo.

Basta davvero poco; una passata con un panno umido sulla piastra fredda sarà sufficiente a ritardare il deposito di calcare.

Per eseguire invece una pulizia più profonda del ferro da stiro servono pochi “ingredienti” che potremmo già avere in casa: mezzo limone, dell’aceto e del sapone per piatti.

Il primo step va eseguito a ferro spento ma ancora tiepido.

Appena ci saremo accertati che la temperatura sia giusta possiamo strofinare mezzo limone sulla piastra lasciando agire per qualche minuto.

Dopodiché possiamo procedere alla pulizia con una spugna imbevuta di aceto, sciacquare la spugna e ripetere l’operazione.

Infine, basterà mettere una goccia di sapone liquido per piatti su un panno in cotone e strofinare per un’ultima passata e ripulire il tutto.

E la caldaia?

Con questo metodo il ferro da stiro tornerà come nuovo ma attenzione a non trascurare la caldaia.

Anche qui, per mantenere l’elettrodomestico in buone condizioni, è fondamentale ricordarsi dopo ogni utilizzo di svuotare completamente il serbatoio dall’acqua residua.

Per una pulizia profonda serve invece riempire la caldaia per metà con acqua distillata e per l’altra metà con aceto.

Dopo aver acceso il ferro da stiro e averlo fatto scaldare bene possiamo premere il tasto del vapore per far uscire la miscela.

Quest’operazione rimetterà in sesto sia la caldaia che i fori del ferro.

Si raccomanda infine utilizzare sempre acqua distillata, facilmente reperibile in ogni supermercato, anche quando si stira per scongiurare la formazione del calcare.

Basterà effettuare queste piccole azioni di manutenzione una volta al mese per garantire lunga vita al ferro da stiro e capi sempre perfetti.

