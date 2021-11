L’ultimo anno di contrattazioni è stato a dir poco fantastico per questo titolo azionario che ha corso tantissimo. Tuttavia sembra avere ancora tanta energia per continuare nella sua corsa. A guardare il grafico, infatti, un rialzo di oltre il 300% nell’ultimo anno non deve spaventare i tori che hanno ancora tanto spazio al rialzo.

Prima di occuparci dell’analisi grafica, però, diamo un’occhiata agli ultimi dati societari pubblicati e alla valutazione del titolo.

Nel corso dei primi sei mesi dell’anno la società ha riportato un forte risultato del primo semestre con un miglioramento dei guadagni, delle entrate e dei margini di profitto. In particolare, l’utile per azione è passato dai 0,013 euro dello stesso periodo del 2020 ai 0,20 euro del primo semestre 2021.

Dal punto di vista dei fondamentali abbiamo il fair value che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Questa indicazione è confermata dal rapporto prezzo/utili.

Un rialzo di oltre il 300% nell’ultimo anno non deve spaventare i tori che hanno ancora tanto spazio al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Sciuker Frames (MIL:SCK) ha chiuso la seduta del 10 novembre in rialzo del 3,88% rispetto alla seduta precedente con un ultimo prezzo a 6,96 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista. Dopo il segnale di acquisto del BottomHunter di luglio le quotazioni sono passate da area 5,5 euro ad area 7,5 euro (I obiettivo di prezzo). Come previsto da un precedente report, infatti, la chiusura settimanale superiore a 5,52 euro ha determinato il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 7,5 euro.

Questo traguardo, però, ha frenato i rialzisti che adesso si trovano in una situazione di pericolo. Già in passato, infatti, area 7,5 euro ha provocato l’inizio di una fase di ritracciamento. Bisogna, quindi, prestare molta attenzione alla tenuta del supporto in area 6,48 euro. La rottura di questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a un nuovo ribasso con obiettivo più vicino in area 5,5 euro.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al rialzo, dopo la rottura della resistenza in area 7,5 euro le azioni Sciuker Frame potrebbero proseguire fino agli obiettivi successivi indicati in figura: area 9,14 euro (II obiettivo di prezzo) e area 10,8 euro (III obiettivo di prezzo).