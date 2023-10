Basta pavimento che puzza con pochi centesimi per averlo sempre profumato 

Un inconveniente frequente nelle faccende domestiche è il pavimento che puzza; ecco come dire basta con pochi centesimi e una miscela perfetta per averlo sempre profumato e lucidissimo.

Le faccende domestiche sono un grande nemico per alcune persone ed il motivo è presto detto: serve tempo, energia fisica e non sempre si raggiunge il risultato sperato. In una casa ci sono molte cose da pulire e da tenere in ordine e per ogni cosa c’è un prodotto apposito.

Capita spesso, però, di avere il pavimento che emana un cattivo odore dopo averlo lavato. È una condizione molto comune, ma noi diremo basta al pavimento che puzza con pochi centesimi. Le cause sono legate allo strumento che si usa per pulire perché, purtroppo, anche questo va pulito e tenuto bene. Altrimenti, ecco che il pavimento emana un odore fastidioso.

Non ci sono prodotti miracolosi o pozioni magiche per le pulizie da fare in casa, ma di sicuro ci sono dei prodotti naturali che costano poco rispetto a quelli chimici che si trovano al supermercato. Una soluzione potrebbe essere facile e veloce.

Basta pavimento che puzza: pochi centesimi per questa miscela profumata ed efficace

Invece di acquistare prodotti chimici dannosi per la salute e per l’ambiente, la soluzione per un pulito profumato potrebbe essere già in casa e stiamo parlando dell’aceto bianco.

L’aceto bianco è una soluzione di acqua e acido acetico che deriva dalla doppia fermentazione (prima alcolica e poi acetica) di riso, frutta oppure bevande alcoliche.

Ha proprietà sgrassanti e igienizzanti e toglie il cattivo odore dalle superfici. Per questo è il prodotto giusto per pulire il pavimento di casa. Si può aggiungere qualche goccia nel mocio, oppure si può optare per una miscela ancora più efficace.

Basta mescolare 100 ml di aceto bianco, due o tre cucchiai di bicarbonato di sodio e qualche goccia di ammorbidente, prima di aggiungere acqua calda o tiepida.

L’azione della miscela

Occorrono pochi soldi per avere questi ingredienti molto efficaci nelle pulizie. Le proprietà dell’aceto le abbiamo già descritte, quelle del bicarbonato di sodio sono simili, ma ha anche un potere sbiancante molto prezioso. Infine, le gocce di ammorbidente servono per dare quel profumo che vi piace.

Al posto dell’ammorbidente potete usare qualche goccia di olio essenziale e il risultato sarà ugualmente profumato. Dipende molto da quello che avete già in casa per cercare di risparmiare qualche euro e poter fare comunque le pulizie di casa.