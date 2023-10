Come guadagnare soldi con Halloween: 4 idee di business con la festa più spaventosa

Halloween è una ricorrenza di origine statunitense e prima ancora irlandese ma sembra ormai aver definitivamente preso piede dappertutto. La festa di zucche, maschere che fanno paura e tanti dolcetti e scherzetti è anche un’occasione per guadagnare.

Gli Americani nel trovare occasioni di business sono davvero maestri e allora andiamo a copiare qualche idea di successo per racimolare qualche euro. Inoltre vedremo alcune imprese che si sono già affermate anche in Italia e hanno trovato in Halloween la cosiddetta “gallina dalle uova d’oro”

Come guadagnare soldi con Halloween: creare un Pumpkin Patch

Negli Stati Uniti è una tradizione consolidata, alcuni giorni prima di Halloween recarsi in un Pumpkin Patch ovvero un campo di zucche. Proprio come si è soliti fare con l’albero di Natale, i bambini si divertono correndo qua e là alla ricerca della zucca perfetta da intagliare ed esporre in bella mostra fuori dalla porta di casa per spaventare gli spiriti maligni. Anche in Italia è approdata questa divertente idea: appena fuori Roma, Prima Porta, si trova la Fattoria della Zucca, un vero e proprio campo di zucche dove gli adulti pagano un biglietto d’ingresso mentre i bambini entrano gratis fino ai 10 anni. Qui è possibile anche seguire dei laboratori tematici sulla decorazione delle zucche per grandi e piccini.

Vicino a Milano, precisamente a Nerviano, invece, troviamo il Pumpkin Patch scelto dai Ferragnez per Vittoria e Leone. “Il Campo di Federica” offre la possibilità di scegliere fra migliaia di zucche e nei weekend è garantita l’apertura by night per un’esperienza ancor più suggestiva.

Make up o Face Painting di Halloween

Hai esperienza con il make up o addirittura sei una truccatrice professionista? Per tutto il mese di ottobre negli USA sono richiestissimi i make up artist o i truccabimbi. Questi ultimi, ad esempio, trovano impiego in tutti i punti di svago per bambini quindi negli zoo, nei centri commerciali oppure nei parchi tematici. Il pagamento può essere orario o a viso truccato.

L’accompagnatore per Tour “Dolcetto o Scherzetto”

È vero che la festa più paurosa dell’anno, negli Stati Uniti ha un giro d’affari di 10,6 miliardi di dollari ma anche nella nostra Penisola iniziano a diffondersi le feste e i party a tema e i costumi dedicati all’orrido. Oltreoceano esiste persino la figura dell’accompagnatore dei tour di Dolcetto o Scherzetto. Si tratta di una baby sitter, nella maggior parte dei casi, che accompagna piccoli gruppetti di bambini nel giro delle case di quartiere che hanno acconsentito al simpatico rituale del “Dolcetto o Scherzetto”. La responsabilità comunque che grava sulla bambinaia – guida di Halloween non è da poco, dato che occorre sorvegliare, quando è buio, un gruppo di ragazzini mascherati spesso elettrizzati per l’esperienza che stanno vivendo.

Hosting di case infestate per Halloween

Oltre ovviamente ad organizzatori di feste a tema, noleggiatori di costumi e decoratori professionisti, si può guadagnare anche in altri due modi grazie ad Halloween. Negli Stati Uniti sono molti i privati che offrono la propria casa o il proprio giardino per ospitare le feste altrui. In sostanza si tratta di un sistema di hosting molto redditizio e molte volte con un investimento pari a 0, dato che possono essere gli stessi ospiti ad occuparsi delle decorazioni. Il compenso può essere stabilito a festa ospitata ma anche a persona partecipante al party. Ecco come guadagnare soldi con Halloween: 4 idee di business da non perdere!

