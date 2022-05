Basta parlare solo di soldi e fortuna perché secondo le stelle il Capricorno è in sofferenza mentre questi altri 2 segni riceveranno sorprese inaspettate

“Di sola fortuna non si vive”, diceva quello, che magari aveva appena vinto del denaro. Nel senso che coi tempi che corrono la più grande fortuna che possiamo ricevere dal cielo è la salute. Cosa che spesso non cerchiamo nell’oroscopo, preferendo soldi e fortuna. Ormai sappiamo bene quale sarà il segno più fortunato e vincente dell’estate, ma stavolta punteremo su altre caratteristiche. Focalizzando la nostra attenzione sull’amore e gli affetti, ma anche sulla salute, le sorprese e la famiglia.

Giove appoggia la Bilancia nelle scelte più dure

Tra fine maggio e tutto giugno la Bilancia godrà dell’appoggio incondizionato nientemeno che di Giove. Soprattutto fino all’inizio dell’estate, il padre degli Dei farà da vero proprio tutor ai nati sotto questo segno. Accompagnandoli non nella fortuna e nel denaro, ma nelle scelte decisive del momento. Che sia quella professionale, che una programmazione importante della famiglia, la Bilancia sarà comunque affiancata da Giove. Questa spinta esterna donerà anche un’energia e un coraggio più intensi che permetteranno di liberarsi anche di amicizie pericolose e amori non ricambiati.

Basta parlare solo di soldi e fortuna perché secondo le stelle il Capricorno è in sofferenza mentre questi altri 2 segni riceveranno soprese inaspettate

Capricorno in sofferenza nelle prossime settimane. Sofferenza psicologica, quasi sempre autoinflitta e pericolosamente vicina all’autolesionismo. Il Capricorno, in questo momento, non è soddisfatto della propria vita e lo manifesta anche troppo esplicitamente. Troppo portato ai litigi, all’ira e alle incomprensioni. Non ha voglia e tempo di ascoltare gli altri e si arrabbia se le cose non vanno come vuole. Attenzione, che le stelle dicono chiaramente che fino alla metà di giugno ci sono grossi pericoli in vista se l’istinto domina sulla ragione. Dal 15 giugno in poi, le cose invece cambieranno e volgeranno al meglio.

Un altro segno in tensione è il Cancro

Basta parlare solo di soldi e fortuna e concentriamo le attenzioni sulla salute e sugli affetti, come dovrebbe fare il Cancro. Similmente al Capricorno che abbiamo appena visto, anche il Cancro è in una fase di indolenza acuta. Sbuffa continuamente, non gli va bene nulla e a ogni squillo di telefono aspetta la novità che potrebbero cambiare la vita. Giugno potrebbe essere, secondo le stelle, effettivamente un mese di cambiamenti per questo segno. Ma, non è detto che siano per forza positivi e la prima cosa da fare è cementare il campo affettivo e amoroso. Partendo infatti dalla base della famiglia, il Cancro potrà poi affrontare le turbolenze del periodo. Ma, se vuole farlo da solo, ignorando i preziosi suggerimenti casalinghi, allora la tempesta potrebbe essere ancora più violenta di quello che prevedono le stelle. Consigliato assolutamente un periodo di relax, magari approfittando di un mare bellissimo tutto italiano che attende il Cancro nelle prossime settimane.

