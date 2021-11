Convivialità, creatività, patrimonio da diffondere in giro per il mondo. La cucina italiana è garanzia di qualità e autenticità, la valorizzazione dell’Italia comincia e prosegue a tavola. Il Made in Italy è certamente uno degli argomenti più ricercati a livello mondiale, una cucina apprezzata nel mondo per la sua varietà e per l’utilizzo di prodotti tipici e della tradizione. I piatti che hanno fatto la storia della nostra cucina sono piatti poveri, semplici e preparati con pochi ingredienti; piatti tramandati di generazione in generazione. Una scoperta continua. Dalle ricette regionali a base di verdure, carni e legumi tipici a quelle mediterranee che si fondono con ricerca e innovazione.

Insomma, l’Italia è la patria del gusto e del buon cibo e pochi conoscono questo eccezionale prodotto d’allevamento Made in Italy esportato in diversi Paesi nel mondo e diventato famoso in poco tempo.

Una tradizione gastronomica invidiabile

Da nord a sud del Paese godiamo di una tradizione gastronomica certamente invidiabile. ‘Da Trieste in giù’ prendendo in prestito una locuzione utilizzata in un famoso brano dell’eterna Raffaella Carrà. Ma anche da Milano in giù, o da Palermo in su. Insomma, in Italia il cibo non è niente male. Il territorio e il legame che si ha con esso, non è da sottovalutare. Basti pensare che gran parte dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole e su quelle mondiali vantano diverse certificazioni di settore: DOP, IGP.

Le nostre tavole sono come una scacchiera formata idealmente solo da Re e Regine. Esempi apprezzati ed esportati in giro per il mondo sono il Grana Padano, il Culatello di Zibello e l’Asiago (tra gli altri), prodotti di Denominazione di Origine Protetta (DOP). Ma anche i prodotti d’Indicazione Geografica Protetta (IGP) come la Cipolla Rossa di Tropea, la Pasta di Gragnano e la Burrata di Andria. La lista, in questi casi, è davvero lunga.

Ebbene il Made in Italy piace e va forte, nel Bel Paese e al di fuori dai confini nazionali. Tra i diversi prodotti esportati, guadagna certamente terreno un’eccellenza tipica piemontese: una pregiata e particolare lumaca che viene allevata in grandi allevamenti situati nelle province di Cuneo e Torino. È la lumaca di Cherasco ad aver ottenuto il riconoscimento di Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT). La particolarità che contraddistingue le lumache di Cherasco sta nel tipo di allevamento utilizzato.

Difatti, le lumache vengono allevate all’aria aperta, in zone dove vi è una grossa disponibilità di erba fresca. In questo modo, le lumache, hanno la possibilità di crescere lentamente rispetto ai consueti ‘allevamenti intensivi’, migliorando nel sapore e nella consistenza. Altro simbolo dell’Italia nel mondo. Un simbolo che con orgoglio, innovazione e tradizione va a finire sulle nostre tavole e sulle tavole di tanti estimatori in giro per il globo.