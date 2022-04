Quanto l’avrà aiutato il piglio tipicamente partenopeo nel risollevarsi dal pasticcio economico di cui, gli diamo atto, non ha mai fatto mistero? Gigi D’Alessio celebra la sua carriera con un mega concerto in Piazza Plebiscito il prossimo 17 giugno. Un punto e a capo dopo un periodo in chiaro scuro da cui in verità è iniziato ad uscire già qualche mese fa. Galeotta è stata la partecipazione alle varie edizioni di The Voice. Il format olandese importato in Italia ha portato bene a molti e certamente ha aiutato anche a Gigi. Per il resto le amicizie non gli sono mai mancate. E la sua ex Anna Tatangelo qualche tempo fa ha lamentato che a cena in casa D’Alessio c’erano sempre almeno 20 persone.

Vita privata

Agli esordi, la relazione con Anna Tatangelo e l’addio alla moglie Carmela Barbato non piacque molto ai suoi conterranei che recepirono il tutto con il ghigno. Nel tempo, la coppia Tatangelo-D’Alessio è entrata nelle grazie del pubblico. Nel frattempo, Gigi D’Alessio si è cacciato nei guai da un punto di vista economico. Secondo indiscrezioni avrebbe accumulato debiti per circa 25 milioni di euro. Pare proprio che la Gigi D’Alessio Holding abbia compiuto investimenti sbagliati che unitamente a diversi eccessi avrebbe generato troppi debiti e prestiti. Non a caso dal successo internazionale lo abbiamo visto accettare anche concerti in piccole realtà italiane. Poi la collaborazione con Nino D’Angelo che è piaciuta molto, la presenza in tv e adesso il concertone «Gigiocentrico». Con la Tatangelo la relazione è finita e attualmente il cantante tutto pepe è in compagnia della giovane Denise Esposito.

Gigi D’Alessio celebra la sua carriera con un concertone in compagnia di Fiorello e altri, tutti i nodi del passato

Con il titolo «Uno come te, trent’anni insieme» il 17 giugno D’Alessio promette di scaldare Napoli. Celebra i 30 anni di carriera e scommette di lasciare tutti attoniti. Tanti gli ospiti previsti, molti dei quali ancora sono top secret. Ci sarà Fiorello che a differenza del «vado non vado» che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico sanremese, qui ha svelato subito le carte. Sarà stato pure per questo che a soli due giorni dalla messa in vendita dei biglietti, è stato un vero assalto all’acquisto.

Lettura consigliata

Alla Commissione Nazionale non piace il caffè, il Canto Lirico sbarca a Parigi per la candidatura al patrimonio UNESCO