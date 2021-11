Anche quest’anno sta per arrivare il Black Friday, previsto per il 26 novembre. Questo giorno di sconti è un’occasione d’oro per assolvere un compito gravoso: fare i regali di Natale. Ma può anche essere l’opportunità che attendevamo per comprare qualcosa che desideriamo da tempo, ma a cui avevamo sempre rinunciato per risparmiare.

Soprattutto per quanto riguarda i prodotti tecnologici (spesso molto costosi), gli sconti in arrivo possono ridurre parecchio il prezzo. E pochi sanno che, tra i mille e più prodotti che andranno in offerta, uno dei più desiderati del momento lo è già. Se vogliamo assicurarcelo a un prezzo stracciato, dobbiamo muoverci in anticipo.

Affrettiamoci ad acquistare questo prodotto richiestissimo già in offerta al 60% per il Black Friday

Come ormai avviene da qualche anno a questa parte, il Black Friday non si limita a un giorno di sconti. Spesso le offerte cominciano qualche giorno prima e in alcuni casi si prolungano anche nei giorni a seguire.

A titolo esemplificativo, vediamo che anche quest’anno il colosso dell’e-commerce Amazon ha dato il via alle sue promozioni con largo anticipo. Sul suo portale, possiamo già acquistare alcuni prodotti a prezzi molto convenienti.

Tra questi, anche i tanto desiderati speaker Echo. Affrettiamoci ad acquistare questo prodotto richiestissimo già in offerta al 60% per il Black Friday e così venduto che potrebbe finire presto. Essendo un suo prodotto, Amazon ha deciso di applicare forti sconti sugli speaker. Ne esistono di vari modelli, ma le offerte li riguardano tutti, cambiando un po’ da pezzo a pezzo. Di seguito, li passiamo in rassegna uno per uno.

Quali sono i modelli più convenienti

Prima di vedere nel dettaglio le offerte, è doverosa una precisazione. Molti confondono ancora Alexa e Echo. Sebbene siano prodotti affini, una differenza c’è. Alexa è la mente dell’assistente vocale, l’intelligenza artificiale. Echo, invece, è il corpo. Si tratta di una cassa intelligente che, integrata con Alexa tramite Wi-Fi, può essere posizionata ovunque e svolgere il ruolo di assistente vocale. Esistono però anche modelli di Echo che hanno Alexa integrata, come Echo Show 8, che troviamo in offerta al 45%. Lo stesso vale per il nuovo modello di Echo Show 5, scontato del 47%, e il nuovo Echo Dot, scontato del 25%.

Per chi avesse già un dispositivo Alexa, invece, il modello base di Echo è in offerta al 60%.

Le offerte non finiscono qui. Per approfittarne serve essere clienti Amazon Prime. Chi non lo fosse, lo può diventare seguendo pochi e semplici passaggi nel sito.

