Il terzo trimestre affossa il titolo Piaggio che è chiamato a una pronta reazione per evitare il peggio. Nel trimestre luglio-agosto-settembre, infatti, l’azienda ha riportato un risultato debole nel terzo trimestre con guadagni (-60% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e margini di profitto più bassi (passati dal 5,1% all’1,9%), anche se i ricavi sono migliorati essendo aumentati del 6%.

Se, però, si guarda ai primi nove mesi nella loro globalità si scopre che l’anno in corso sta andando molto bene. La società controllata da IMMSI, infatti, ha chiuso il periodo gennaio-settembre con un utile netto di 51,57 milioni di euro da confrontare con i 29,12 milioni contabilizzati nei primi nove mesi del 2020. La notizia più importante, però, è quella legata all’indebitamento netto sceso dai 423,6 milioni di euro di fine 2020 ai 372,7 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato la situazione non è molto rosea. Qualunque sia la metrica considerata, infatti, il titolo Piaggio risulta essere sopravvalutato. D’altra parte il titolo è valutato a 0.84 volte il suo fatturato del 2021. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Molto interessante, poi, è il rendimento del dividendo distribuito dalla società. Allo stato attuale, infatti, si aggira intorno al 4%, ma negli anni a venire le attese sono per un ulteriore miglioramento con un rendimento che dovrebbe essere superiore al 5%.

Il terzo trimestre affossa il titolo Piaggio che è chiamato a una pronta reazione per evitare il peggio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 17 novembre a quota 2,894 euro in rialzo dello 0,07% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista ed è diretta verso il II obiettivo di prezzo in area 2,698 euro. Tuttavia, va notato che l’ultimo mese ha visto le quotazioni ingabbiate all’interno dello strettissimo trading range 2,872 euro – 2,978 euro. Una chiusura settimanale esterna a uno di questi livelli potrebbe far riprendere la direzionalità sul titolo Piaggio.

Al ribasso abbiamo già detto. Ricordiamo, poi, che la massima estensione ribassista si trova in area 2,236 euro (III obiettivo di prezzo).

La ripresa del rialzo, invece, passa per una chiusura settimanale superiore a 3,158 euro (I obiettivo di prezzo).