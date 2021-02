Sono in molti a riconoscere come le piante ci diano una gran mano nel mantenere l’ordine e la pulizia dentro la casa. Innanzitutto, neanche a dirlo, comprarle e posizionarle nell’abitazione dona a quest’ultima un gran tocco di stile nell’arredamento. Inoltre, e non meno importante, ci aiutano a ridurre la quantità di sostanze inquinanti nell’aria, purificando difatti l’ambiente.

Fastidiosi intrusi

I benefici di servirsi di alcuni tipi di piante dentro casa però non si fermano a quelli appena citati. Infatti, ancor di più ora che si avvicina la primavera, tutti noi sappiamo quanto possa essere fastidioso aver a che fare con gli insetti e i parassiti. Che sia in cucina, nell’orto in giardino o in balcone, queste creature attaccano la frutta e gli ortaggi, costringendoci a disinfettarli costantemente. Bene, per questo problema, proponiamo una soluzione alquanto inaspettata. Infatti basta mettere questa pianta in terrazzo per allontanare insetti, mosche e parassiti.

Borragine

La borragine è una pianta erbacea che nasce nelle zone del mediterraneo, ed anche per questo è molto conosciuta e amata nel nostro paese. Non tutti forse ne sono a conoscenza, ma questa pianta si rivela un ottimo alleato della nostra casa, ed acquistarla non sarà una scelta solo di arredamento. Andiamo a vedere perché. Infatti basta mettere questa pianta in terrazzo per allontanare insetti, mosche e parassiti. La borragine infatti si presenta come un ottimo repellente per tutti i fastidiosi insetti, tra cui mosche e afidi, con cui siamo sempre in continua lotta.

Possiamo dunque pensare di mettere questa pianta in terrazzo, ancor meglio se vicino a delle rose. La combinazione delle due infatti si rivelerà assolutamente vincente, e niente si avvicinerà più alle nostre coltivazioni. Non solo, potremo anche sfruttare i benefici della borragine all’interno dell’abitazione, come ad esempio in cucina. Servirà infatti solamente posizionarla vicino al cesto della frutta o degli ortaggi, a seconda di ciò che vogliamo difendere, per dire addio ad intrusi indesiderati. Provare per credere.