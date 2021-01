La pianta da appartamento che riduce l’ansia e rende l’aria pulita e purificata. Il modo in cui decidiamo di arredare la nostra abitazione dice molto della nostra personalità. Entrando nella casa di qualcuno, subito ci rendiamo conto di molti aspetti del carattere di chi ci ospita. Questo è il motivo per cui, quando organizziamo l’ambiente in cui viviamo, dovremmo farlo cercando di mostrare quanto più possibile di noi stessi.

L’aiuto delle piante

Sono tanti gli oggetti e gli strumenti di cui ci possiamo servire per poter ben arredare il nostro appartamento o la nostra casa. Possiamo anche affidarci ad un esperto di arredamento o, in alternativa, chiedere ad un amico o ad un conoscente che ha appena terminato di arredare casa sua. In ogni caso è importante, per il nostro benessere innanzitutto, che una volta sistemata la casa rimanga pulita e in ordine. In questo, forse non molti lo sanno, ma un grande aiuto lo possiamo avere dalle piante. Esistono infatti tantissimi tipi di piante che, a seconda della famiglia di provenienza, possono aiutare in diversi modi. A tal proposito, in questo articolo sveliamo la pianta da appartamento che riduce l’ansia e rende l’aria più pulita e purificata.

Il tronchetto della felicità

La Dracaena Fragrans, conosciuta anche come tronchetto della felicità, è una pianta tropicale molto popolare nel nostro paese. Sono infatti tantissimi gli italiani ad averne una nella propria abitazione. I motivi per cui in tanti scelgono questa pianta sono tanti. Innanzitutto, essendo una pianta tropicale, ha la capacità di assorbire l’umidità e, dunque, di purificare l’aria e a renderla più respirabile.

Anche per questo motivo, sembra che il tronchetto della felicità riesca a ridurre i livelli di stress nelle persone che vivono nella casa in cui è presente. Questo accade secondo alcuni esperti in quanto elimina sostanze nell’aria a noi nocive che contribuiscono ad accrescere i livelli di ansia. Per non parlare del fatto che si tratta di una pianta molto facile da mantenere in quanto per sopravvivere non necessita di un’eccessiva attenzione.