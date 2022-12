Basta mani secche e screpolate: scopri come prendertene cura e averle morbide e vellutate

Ci piace vedere la nostra pelle sana e magari abbronzata in estate. In inverno, però, specialmente quella delle mani risente degli sbalzi di temperatura. Scopriamo cosa fare quando notiamo le screpolature.

Viso e mani sono probabilmente le parti del corpo che teniamo più scoperte e senza protezione. In particolare in inverno possiamo avere dei problemi. La pelle soprattutto delle mani risente delle temperature più basse. Oltre al freddo, ci sono altri fattori che possono procurare secchezza, screpolature, arrossamenti e a volte geloni e fessurazioni. Pensiamo a un sapone troppo aggressivo, che fa molta schiuma o che contiene profumi e allergeni.

Un’altra causa di irritazioni sarebbe il lavaggio di panni o piatti senza l’uso di guanti. Pensiamo anche alla polvere e allo smog.

Le nostre mani, quindi, sono sottoposte a stress continui. Il film idrolipidico che le protegge può subire danni. Il freddo, inoltre, stringe i capillari e la pelle viene meno ossigenata e nutrita.

Basta mani secche e screpolate con alcuni semplici accorgimenti

Tra i consigli per aver cura delle mani c’è l’uso di guanti di gomma o lattice. In caso di allergia ce ne sono in materiale ipoallergenico. Quando usciamo indossiamo invece quelli di lana.

Prima di passare in rassegna qualche rimedio naturale, ricordiamo l’importanza dell’alimentazione. Mangiare frutta e verdura, frutta secca, usare olio d’oliva e così via potrebbe apportare al corpo vitamine antiossidanti e minerali. Questi servirebbero a ricostituire la pelle e a mantenerla integra. È necessario anche bere abbastanza acqua.

Per ammorbidire la pelle secca potremmo usare del semplice olio di oliva. Massaggiamo le mani con qualche goccia e avvolgiamole con della carta assorbente. Potremmo asciugare la pelle dopo 15 minuti. Al suo posto potremmo usare dell’olio di germe di grano, utile anche per i capelli.

Altri rimedi naturali

Se abbiamo mangiato dell’avocado, usiamo la buccia per passarla sulla pelle. Per un impacco da tenere tutta la notte massaggiamo un po’ di burro di karitè. Mettiamo dei guanti di cotone e lasciamoli tutta la notte.

Potrebbe giovare anche qualche goccia di olio essenziale di lavanda mescolata a dell’olio di mandorle.

Per un altro impacco mescoliamo della polpa di avocado frullata con olio di oliva. Di giorno, del gel di aloe vera rinfresca la pelle e si assorbe facilmente. Quindi, basta mani secche e screpolate, possiamo usare rimedi naturali per riaverle belle e morbide.

In caso di geloni o di mani fredde e di colore spento, mescoliamo alcune gocce di olio essenziale di limone con olio di mandorle. Massaggiamo bene per riattivare la circolazione.

Ricordiamoci inoltre di usare un sapone liquido a ph neutro o comunque delicato. È importante anche asciugare bene le nostre mani. In caso di fessurazioni, potremmo essere esposti a infezioni. Oltre ai consigli che abbiamo visto, potremmo applicare creme specifiche idratanti ricche di pantenolo, vitamina E, acido ialuronico.