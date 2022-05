L’olio extravergine italiano premiato a Los Angeles e quello ai primi posti della classifica mondiale spiccano per qualità e gusto

La ventiduesima edizione dell’International Extravergin Olive Oil Competion ha visto dominare un marchio italiano in grado di conquistare ben 3 medaglie d’oro. Tre etichette, cioè Colli Martani Dop Umbria, Collezione di Famiglia e Olivicoltura eroica, si sono assicurati premi prestigiosi. L’olio extravergine italiano premiato a Los Angeles appartiene all’azienda Farchioni 1780, che non è nuova a questi exploit. Già nel 2021 aveva portato in alto il made in Umbria all’Olive Japan di Tokyo, vincendo due medaglie d’oro con Collezione Famiglia e IGP Toscana Selezione e una d’argento con Selezione 100% italiano.

L’azienda trasforma le materie prime delle proprie terre in prodotti di alta qualità a partire dalle olive, per arrivare a uva e grano.

Efficienza e produzione

La competizione che si è svolta a Los Angeles ha visto centinaia di aziende in gara provenienti da tanti Paesi diversi. Queste competizioni sono il massimo traguardo a cui si può aspirare nel panorama agroalimentare, perché sono rappresentate molte culture provenienti dai vari emisferi del Pianeta.

Le radici dell’azienda Farchioni 1780 sono ben piantate in Umbria dentro una tradizione antica di secoli che ha portato a creare un percorso delle olive controllato a partire dalla selezione fino alla miscelazione. Una garanzia che dimostra la serietà del lavoro svolto da questa storica azienda che promuove un ecosistema in grado di garantire tutte le fasi produttive nel tentativo di eliminare gli sprechi.

Etica del lavoro e professionalità sempre al primo posto, quindi, per tante aziende italiane che tengono alto il livello dell’agroalimentare nostrano. L’olio extravergine Intini e l’olio Lelais di Ittiri, ad esempio, hanno ottenuto importanti riconoscimenti in questi mesi. Se la dieta mediterranea è così conosciuta e apprezzata e anche per merito di questi prodotti di alta qualità.

L’olio extravergine italiano premiato a Los Angeles e quello ai primi posti della classifica mondiale spiccano per qualità e gusto

Anche l’olio Coratina di Oilalà ha attirato l’attenzione in questo 2022 ricco di soddisfazioni. Grazie ai numerosi premi ricevuti, si è piazzato al ventiduesimo posto nella WREVOO, ossia la World Ranking Extra Virgin Olive Oils. Ha scalato ben 28 posizioni negli ultimi anni, ricevendo premi importanti come il Japan Olive Oil Prize e l’Evooleum, che è uno dei concorsi più importanti d’Europa.

È la dimostrazione di come le crisi economiche non stiano impedendo a strutture produttive organizzate di sfruttare le risorse delle proprie terre per ottenere alimenti di primissima qualità. Da più di 10 anni, l’Evooworld Ranking Organization stila le classifiche mondiali degli oli più premiati, per fare in modo che i consumatori possano crearsi una vera e propria cultura e scegliere alla fine l’olio migliore da portare in tavola. I prodotti italiani sono sempre protagonisti e questi marchi tengono alta la nostra tradizione.

Lettura consigliata

Ecco come nasce la dieta mediterranea e perché farla è così importante per garantirci salute, prevenzione e alta qualità della vita