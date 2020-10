Perchè la carta d’Eritrea è un’alternativa naturale all’incenso?

I profumatori naturali in commercio

Tutti amiamo vivere in una casa pulita e profumata, ma sappiamo che i profumatori chimici possono essere molto dannosi per la salute e per l’ambiente.

Soprattutto se conviviamo con bambini o animali domestici, è bene evitare profumatori di origine artificiale, specialmente quelli in spray o quelli elettrici.

Ma quali sono le alternative naturali se non vogliamo rinunciare a profumare la nostra casa o il nostro armadio?

Tutti conosciamo l’incenso, ormai diffusissimo nelle case italiane. Si tratta di un profumo di origine orientale derivato dalla resina di piante aromatiche, che viene venduto sotto forma di stecche, piramidi o grani.

Un’altra soluzione naturale per profumare la casa è il palo santo, proveniente dall’America.

Ma forse non tutti sanno che anche il continente africano ha dato il suo contributo al mondo dei profumi. Oggi possiamo trovare nei negozi etnici specializzati la carta d’Eritrea, un’alternativa naturale all’incenso.

Che cos’è la carta d’Eritrea e come si usa?

La carta d’Eritrea ha cominciato a diffondersi nel secolo scorso, sotto forma di semplice blocchetto di carta dall’aroma molto forte. Può essere bruciata per profumare un ambiente, o anche semplicemente riposta in un armadio o in un cassetto come faremmo con un sacchettino di lavanda.

Il suo profumo intenso deriva dal modo in cui viene trattata la carta.

Per produrla, infatti, vengono impiegate numerose piante profumate di origine africana. Queste piante poi trattate per estrarne l’aroma, fino a ottenere l’olio essenziale.

I fogli di carta d’Eritrea vengono poi immersi per diverso tempo in una mistura di oli essenziali e altri profumi di origine vegetale, e successivamente lasciati ad asciugare. Poi vengono confezionati e venduti in comodi blocchetti.

È questo misto di oli essenziali che dona alla carta d’Eritrea il suo aroma inconfondibile, rilassante e soprattutto 100% naturale!

È utilissima se vogliamo eliminare gli odori forti in cucina o nel bagno e sostituirli con un piacevole aroma dalle sfumature esotiche. Provatela anche nei cassetti, negli armadi, in macchina, o nei cesti della biancheria. Tutta la vostra casa profumerà di pulito grazie alla carta d’Eritrea, la soluzione perfetta se vogliamo un’alternativa naturale all’incenso.