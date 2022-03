Basta il diploma per i posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione con contratto a tempo indeterminato

Se siamo alla ricerca di un posto di lavoro sicuro ed accessibile con il diploma di scuola superiore siamo nel posto giusto. Una Provincia d’Italia è alla ricerca di 3 candidati da assumere con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Tempo fino al 21 marzo 2022 per accedere ai concorsi relativi, per i quali è possibile candidarsi già da ora.

Le info contenute nei bandi di concorso

Le 3 opportunità lavorative disponibili sono finalizzate all’assunzione di 2 profili differenti. Per entrambi è necessario il possesso di alcuni requisiti. Parte di questi sono in comune, altri sono specifici per il ruolo finale. Innanzitutto, i candidati devono essere in possesso della cittadinanza italiana o di una delle categorie presenti nel bando. Gli stessi devono essere maggiorenni, godere dei diritti civili e politici, essere in regola con gli obblighi di leva. Inoltre, sono idonei sotto il profilo psicofisico a svolgere tale impiego, non hanno condanne penali o procedimenti che possano impedirne l’assunzione. Infine, conoscono la lingua inglese, sanno utilizzare le più comuni apparecchiature informatiche e possiedono lo SPID.

Basta il diploma per i posti di lavoro presso la Provincia di Brindisi, in Puglia. I 2 profili ricercati sono Istruttore Amministrativo e Istruttore Tecnico. Per il primo, è richiesto che il candidato sia in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado. Per il secondo il requisito d’istruzione è più specifico, ossia un Diploma d’Istituto Tecnico per Geometri o uno di Liceo Tecnologico.

Il curriculum vitae verrà analizzato, oltre che per il controllo dei requisiti posseduti, per la compilazione della graduatoria. Infatti, i titoli di studio, di servizio ed il curriculum stesso saranno oggetto di valutazione con assegnazione di un punteggio. La somma di quest’ultimo con il risultato pervenuto dalla prova d’esame scritta sarà decisiva per il posizionamento in graduatoria.

Basta il diploma per i posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione con contratto a tempo indeterminato

Tutte le info su come candidarsi per le 3 opportunità lavorative presso la Provincia di Brindisi sono disponibili nei 2 bandi dedicati. Per visualizzarli andiamo sul sito ufficiale, clicchiamo sulla sezione Amministrazione Trasparente e selezioniamo Bandi di Concorso. Troveremo una lista di tutti i bandi attivi, compresi quelli per Istruttore Amministrativo e Istruttore Tecnico.

