Lo yogurt è uno di quegli alimenti che in casa non manca mai. Oltre a essere buonissimo e a portare molti benefici al nostro intestino, può essere utile anche per preparare mille ricette diverse.

Averlo sempre in casa, quindi, è un vero e proprio vantaggio. Quando lo finiamo, però, ci rimane tra le mani il vasetto sporco, che, solitamente, buttiamo. Invece questo è un grande errore, per un semplice motivo.

Questi vasetti sono fatti di plastica resistente e riutilizzabile in molti modi, anche per risolvere problemi che abbiamo tutti in casa. Molti di noi, ad esempio, non sanno che un semplice vasetto di yogurt può farci scoprire se è saltata la corrente elettrica in casa nostra. Scopriamo come sfruttare questo oggetto al meglio.

Una sorta di salvavita per il nostro freezer

Quando siamo fuori casa, soprattutto per diversi giorni come accade durante le vacanze, può capitare che salti la corrente. Se non ce ne accorgiamo, questo creerà un bel problema al nostro rientro.

Potrebbe accadere, infatti, di avvertire una forte puzza provenire dal nostro freezer e dal nostro frigorifero perché la corrente è saltata e questo avrà fatto andare a male gli alimenti surgelati.

Ricordiamo, a tal proposito, che alimenti come la carne scaduta sono molto pericolosi e non vanno assolutamente mangiati.

Per accorgerci di un eventuale blocco della corrente, quindi, potremmo fare in questo modo. Prendiamo un vasetto di yogurt e riempiamolo d’acqua, quindi inseriamolo in freezer. Facciamolo congelare e poi posizioniamolo in orizzontale.

Se al nostro rientro il ghiaccio sarà congelato in orizzontale, vorrà dire che sarà saltata la corrente. Questo perché l’acqua si sarà scongelata e ricongelata in un secondo momento. Al contrario, invece, potremo dormire sonni sereni.

Buttare nella spazzatura i vasetti di yogurt vuoti è sbagliato perché ci saranno utili per risolvere questi problemi in casa

Un altro modo per riutilizzare questi oggetti di plastica è sfruttarli come misurini per le ricette.

Se volessimo preparare una torta, ad esempio questa squisita cheesecake con mele e cioccolato, dovremo pesare gli ingredienti. Ed ecco che il vasetto ci tornerà utile come misurino per farina, zucchero e altri alimenti.

Utile anche per le nostre piante

L’ultimo metodo utile per riciclare questi oggetti è utilizzarli come semenzaio per le nostre piantine più giovani. In questo caso, dovremo bucherellare il fondo del vasetto, per far arieggiare la terra ed evitare i ristagni idrici.

Quando finalmente le piantine avranno attecchito e saranno cresciute, potremo trasferirle in un vaso più grande e accogliente. Buttare nella spazzatura i vasetti, quindi, è un errore perché possiamo sfruttarli in mille modi diversi e tutti molto utili.