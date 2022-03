Cosa serve per lavorare in Poste Italiane? Quali sono i requisiti richiesti ed i profili disponibili? Sono solo alcune fra le domande più richieste riguardo le offerte di lavoro del Gruppo specializzato in servizi postali. Sebbene non esista una risposta assoluta a questi dubbi, per via della varietà e disponibilità degli annunci, vediamo di fornire delle risposte sulla base delle opportunità presenti in questo momento.

Le offerte di lavoro

Entriamo in Poste Italiane candidandoci già adesso. Solo poco tempo fa la lista delle opportunità lavorative si è arricchita di nuove opzioni in tutta Italia. Sono in tutto 6 le posizioni aperte, ognuna delle quali richiedente persone dalle diverse competenze. Possibilità importanti per laureati in materie specifiche, ma anche per neolaureati e diplomati in possesso della patente di guida. Vediamo di seguito tutti i ruoli disponibili e come candidarsi per via telematica direttamente dalla piattaforma dedicata.

Si ricercano candidati per l’annuncio Laureati per la Funzione Digital, Technology e Operations. Come da titolo, per il ruolo indicato è richiesta la laurea in materie quali Ingegneria, Informatica, Fisica, Matematica, Statistica e tante altre. Segue un’esperienza non superiore ai tre anni nell’ambito tecnologico e digitale e tanta passione e curiosità per il mondo IT. Il tipo di contratto previsto è a tempo indeterminato ed è possibile candidarsi per il profilo fino al 3 aprile 2022.

Entriamo in Poste Italiane con il solo diploma grazie alle opportunità lavorative anche a tempo indeterminato

Fra i più richiesti in Poste Italiane, torna disponibile la posizione di Portalettere, questa volta per le sedi nella Regione Lombardia. Solo fino a questa domenica, 6 marzo 2022, sarà possibile inviare domanda ed avere la possibilità di partecipare alle selezioni. Si richiedono al candidato il possesso del diploma di scuola media superiore e di una patente di guida valida per l’automezzo aziendale. Per il profilo seguente è prevista un’assunzione con contratto a tempo determinato di durata variabile, a seconda delle esigenze aziendali.

Il Gruppo ricerca, inoltre, figure di Front End nella Provincia di Bolzano, Specialisti Consulenti Mobili e candidati per Energy in Action. Quest’ultima, in particolare, potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità per giovani neolaureati alla ricerca di stage formativi. Per candidarsi basterà seguire le istruzioni presenti all’interno degli annunci di lavoro, disponibili sulla piattaforma dedicata.

