Tra tutti gli oggetti che sprechiamo e che non usiamo abbastanza i trucchi trovano un posto d’onore.

Spesso acquistiamo compulsivamente e ci ritroviamo le dispense piene di rossetti, fondotinta, matite e ombretti.

Questi ultimi sono di certo tra i cosmetici più sprecati. Spesso tendono a cadere e a rovinarsi e sembra che non finiscano mai. Quando i vecchi ombretti giacciono nella loro confezione tutti sgualciti siamo tentati di buttarli via. Si tratterebbe, però, di un grave errore, oggi vedremo perché.

L’importanza del riciclo e del riuso

Tutte noi abbiamo trousse e mobiletti pieni di ombretti mezzi pieni che non usiamo più perchè il colore non ci piace, è passato di moda o semplicemente ce ne siamo scordati il motivo.

In molti casi, poi, gli ombretti cadono e si crepano, con un effetto poco piacevole alla vista. Se vogliamo un’alternativa alla pattumiera, possiamo creare dei nuovi ombretti riciclati, seguendo pochissimi passaggi.

Dovremo iniziare con lo stendere uno strato di carta a forno su un piano di lavoro, in modo da raccogliere tutta la polvere. Con uno spillo o un bastoncino dovremo rimuovere dalla confezione l’ombretto.

Lo raggrupperemo, poi, nella carta e procederemo alla pulizia della confezione. Dovremo lavare la confezione sotto l’acqua corrente e disinfettarla con un prodotto specifico. Se sono presenti residui di colle, possiamo toglierle con un solvente apposito.

Adesso possiamo passare alla fase successiva, ma prima dobbiamo decidere se unire vari colori diversi o meno. Se uniremo ombretti di colori diversi ne otterremo uno nuovo, altrimenti possiamo mantenere quello iniziale.

Basta gettare via i vecchi ombretti ora che conosciamo questo metodo per riutilizzarli

Ora possiamo filtrare con un colino la polvere per eliminare eventuali impurità.

Dopodiché, possiamo mettere la polvere in un contenitore adatto alle alte temperature e farla sterilizzare per un minuto in forno a microonde. In questo modo avremo rimosso tutti i germi e i batteri e potremo usare il cosmetico in maniera sicura per pelle e occhi.

A questo punto possiamo riposizionare l’ombretto nella sua scatola originaria. Pressiamolo dentro al contenitore per ottenere un risultato ottimale. Con un cucchiaio o un altro accessorio possiamo compattarla la polvere in modo che non fuoriesca.

Basta gettare via i vecchi ombretti, dunque. Usando questo metodo il nostro ombretto sarà completamente rinnovato, pronto per essere usato nei nostri make up artistici.

