Tutti noi abbiamo numerosi oggetti rotti e inutilizzabili in casa. Spesso tendiamo ad accumularli, nella speranza che un giorno possano tornare utili.

In alcuni casi questi oggetti possono trovare una nuova vita grazie al riuso e al riutilizzo. Vecchi libri, dischi, damigiane, se sapremo come modificarli possono trasformarsi in oggetti di design per abbellire le nostre case.

Oggi vogliamo parlare, però, delle vecchie lampadine rotte, che possono trasformarsi in un modo strabiliante, diventando dei piccoli vasi per i nostri fiori. Dunque, basta gettare via le vecchie lampadine, se possiamo riutilizzarle in questo modo.

Vasi per piante

Se abbiamo un paio di vecchie lampadine ad incandescenza non funzionanti, possiamo cimentarci in questo tutorial. Potremo realizzare degli splendidi vasetti trasparenti per piantare delle orchidee o altri fiori.

Avremo bisogno di un piccolo trapano, della colla, dello spago e del terriccio. Possiamo iniziare aprendo la parte inferiore delle lampadine usando un trapano. In questo modo avremo creato un foro, da cui potremo rimuovere il filamento interno (ovviamente, questo passaggio è delicato e potenzialmente pericoloso, quindi si consiglia di fare attenzione).

Adesso possiamo rifinire il bordo dell’impugnatore con del filo di spago e della colla. La lampadina è pronta per essere trasformata in un piccolo vaso che ospiterà le nostre orchidee.

Potremo fissare il vaso a un bastoncino di legno tramite il foro laterale oppure possiamo direttamente fissarla al muro.

Se useremo la tecnica del bastoncino, potremo collegare due o più lampadine per creare una successione di vasetti trasparenti dall’effetto design.

Basta gettare via le vecchie lampadine ora che conosciamo questo metodo di riciclo

Ora possiamo riempire il bulbo della lampadina con del terriccio specifico per le piante tropicali. Adesso possiamo posizionare le orchidee o le piante che abbiamo scelto.

Dovremo versare abbondante acqua per riempire il nostro vaso di vetro. Adesso dovremo lasciare per qualche giorno che la pianta attecchisca: vedremo le radici aderire al vetro. Quando le radici si saranno fissate possiamo posizionare la nostra struttura in un angolo caldo e umido della casa e aspettare che cresca e fiorisca. Quando l’acqua evaporerà, dovremo aggiungerne sino al colmo del contenitore.

Questa composizione è perfetta per abbellire la casa, porta un tocco di raffinatezza in cucina o in bagno, ma anche in uno studio o in terrazzo.

Lettura consigliata

Ecco alcune idee di riciclo per le vecchie pellicce.