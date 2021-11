Un po’ di relax per ricaricare le batterie è sempre una buona idea, soprattutto in questo periodo. Dopo il rientro a lavoro, il ritorno alla normalità e al solito tran tran non c’è nulla di meglio. Si può organizzare un weekend in una delle bellissime località termali d’Italia sfruttando il Bonus Terme. Oppure semplicemente regalarsi una giornata alla spa proprio vicino casa.

In ogni caso è indispensabile sapere cosa mettere in valigia per goderci il nostro weekend alle terme o momento alla spa. Questo per evitare di pagare un sovrapprezzo inutile per cose che abbiamo a casa, certo. Però anche per non rischiare di ritrovarci con solo la tuta per la nostra serata romantica con il nostro partner.

7 cose fondamentali da portare in valigia per godersi un weekend alla spa o alle terme

Abbiamo già visto 5 cose che non possono assolutamente mancare nel nostro beauty da viaggio. Questa lista è utile anche per una vacanza alla spa o alle terme, soprattutto per le nostre unghie. Infatti non solo i sassolini, ma anche l’acqua termale e i vari trattamenti potrebbero rovinarci lo smalto.

Ovviamente i vari cambi di biancheria intima che sono essenziali, portiamone sempre qualcuno in più. Oltre a tre paia di costumi da bagno, così da alternarli per i vari trattamenti disponibili nella spa e un accappatoio. Non sempre è incluso nel prezzo del biglietto, meglio controllare prima di partire.

Un asciugamano in più fa sempre comodo, come anche un paio di cambi comodi. Così dopo ogni trattamento potremo infilarci la tuta e rilassarci in camera.

Buste di plastica o contenitori appositi per riporre i costumi bagnati per evitare di bagnare gli altri capi in valigia. Ma anche le ciabatte, indispensabili per proteggersi da funghi e batteri.

Poi non dimentichiamo assolutamente mollettine, pinzette o elastici per capelli. Se non vogliamo bagnarli durante ogni trattamento non possiamo farne a meno.

Pettine, asciugacapelli e olio districante sono i nostri migliori amici. Sia che si tratti di terme o di spa i nostri capelli hanno bisogno di cure, soprattutto se li leghiamo ogni volta. L’asciugacapelli poi potrebbe non essere disponibile nella camera o al massimo potrebbe esserci quello da parete.

Finiamo con l’abito da sera e un paio di scarpe eleganti. Se passiamo un weekend alle terme con la persona amata una cena romantica ci può stare. A lume di candela nel ristorante dell’hotel potremo sentirci delle vere regine.

Non ci resta che scegliere la nostra meta preferita e preparare la valigia. Se oltre alle terme e alle spa amiamo sciare possiamo sfruttare l’occasione per unire benessere e sport ad esempio recandoci a Verbier. Questa frazione del comune di Bagnes a due passi dall’Italia offre sport, natura e relax. Nei numerosi resort potremo staccare la spina e goderci la spa e la tranquillità che meritiamo.

Ecco quindi 7 cose fondamentali da portare in valigia per godersi un weekend alla SPA o alle terme. Ricordiamoci sempre di controllare se nel prezzo del biglietto d’ingresso sono inclusi alcuni di questi oggetti. Se dovessimo dimenticare l’accappatoio di riserva ci toccherà noleggiarlo nella struttura spendendo soldi in più.

