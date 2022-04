Chi ama la pastiera non potrà fare a meno di provare questa incredibile torta soffice e profumata da far venire l’acquolina in bocca. Un dolce fatto con uno degli ingredienti principali della pastiera, il grano cotto che insieme a questi ingredienti sarà davvero un successo.

Facile e veloce da realizzare, si tratta di un unico impasto dove vanno lavorati tutti gli ingredienti. Quindi nessuna frolla e neanche crema o lavorazione laboriosa, ma semplicemente un mix di sapore da provare anche subito. In fondo questo tipo di ricetta può essere realizzata anche tutto l’anno e non solo nel periodo pasquale.

Ingredienti

300 gr di grano cotto;

150 m di latte intero;

80 gr di zucchero;

3 uova;

250 gr di farina;

1 bustina di lievito per dolci;

40 gr di burro;

cannella in polvere;

buccia grattugiata d’arancia;

gocce di cioccolato.

Non è una pastiera questa incredibile torta che sta spopolando sul web e che lascerà tutti senza fiato

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una pentola abbastanza capiente e versare il grano, il latte, la buccia grattugiata di un’arancia e una spolverata di cannella. Accendere il fornello e far cuocere girando di tanto in tanto fino a che si addenserà come una crema, poi togliere dal fuoco e lasciar raffreddare.

Nel frattempo prendere un pentolino e lasciar sciogliere a bagnomaria il burro e lasciar intiepidire. Poi in un recipiente, con l’aiuto delle fruste elettriche, montare le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso.

Proseguire aggiungendo al composto il burro ormai tiepido e poi pian piano la farina per evitare la formazione dei grumi e poi per ultimo il lievito. Amalgamare per bene tutto per qualche minuto e poi unire il grano con una paletta in silicone con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Fare lo stesso passaggio alla fine con le gocce di cioccolato.

Arrivati fin qui non resta che prendere una tortiera, imburrarla ed infarinarla e versare l’impasto del dolce che potrà essere infornato per circa 30 minuti a 180°C. Quando sarà ben cotta, si potrà spolverare con lo zucchero a velo e servire dopo qualche minuto.

