Per sbalordire tutti, non potremo far a meno di questo spettacolare antipasto da servire per ogni tipologia di menù o anche come aperitivo. Una deliziosa composizione molto scenografica tanto da assomigliare ad una colomba pasquale.

In effetti occorrerà uno stampo da colomba o si potrà realizzare a mano prendendo un tegame da forno e riempiendo tutte le parti che dovranno essere vuote con della carta d’alluminio. Mentre al centro si potrà realizzare uno stampo facilmente con della carta da forno.

Una prelibatezza da far leccare le dita

In soli 5 minuti e con solo 4 ingredienti facilmente reperibili anche in casa si potrà realizzare questo fantastico piatto perfetto per un menù diverso dal solito. Ad accompagnare questa colomba salata si potrà realizzare questo dolce che piacerà anche ai più piccoli e che sta spopolando sul web.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare;

150 gr pancetta;

200 gr formaggio spalmabile;

2 zucchine

rosso d’uovo (facoltativo).

Non è la solita colomba pasquale questo antipasto salato dalla forma ingannevole che aprirà le danze deliziando il palato con sapori unici

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo i rotoli di pasta sfoglia che potranno essere srotolati e stesi senza utilizzare il mattarello. Prendere il formaggio, spalmarlo abbondantemente e poi aggiungere le zucchine ben lavate, asciugate e tagliate a cubetti. Infine aggiungere la pancetta ed arrotolare senza stringere troppo per non far uscire la farcitura.

Arrivati fin qui non resta che tagliare i rotoli di pasta sfoglia per creare delle girelle alte circa 3 dita e posizionare quest’ultime all’interno dello stampo. Se si preferisce una crosticina tipica da rosticceria, spennellare tutta la colomba salata con il rosso d’uovo ed infornare per circa 30 minuti a 190°C.

La cottura ideale sarà quando la pasta sfoglia sarà ben dorata e al col tempo si respirerà un profumino delizioso per tutta la cucina. Non appena pronta, lasciar intiepidire per pochi minuti prima di servire.

Letture consigliate

Mai più creme costose per palpebre cadenti con questo straordinario segreto effetto lifting a costo zero con 2 ingredienti che abbiamo tutti in casa