Fissare le mensole ai muri senza chiodi è un gioco da ragazzi coi metodi geniali a cui nessuno pensa

Per sfruttare al meglio lo spazio in una casa piccola possiamo appendere delle mensole per disporvi gli oggetti. Spesso più che spendere soldi per ingaggiare qualcuno si preferisce il fai da te, se non fosse che talvolta si rivela più difficile di quanto previsto. Da oggi però non avremo più problemi perché conosceremo dei metodi alternativi facilissimi.

Esistono mensole di diverse forme ma si distinguono in due gruppi in base al modo di appenderle. Abbiamo le mensole con staffa, dotate di un paio di L rovesciate da applicare e sul quale porle. Il secondo tipo sono quelle a scomparsa, forate all’interno per incastrarle sui relativi supporti da montare.

In entrambi i casi bisognerà prima di tutto applicare alla parete i supporti di sostegno.

Per farlo bisogna inchiodare delle viti e dunque bucare il muro. Si tratta di un lavoro di precisione per ottenere dei buoni risultati.

Istruzioni precise per appenderle

Prima di vedere come fissare le mensole ai muri senza chiodi, vediamo come procedere in modo classico.

La prima cosa sarà individuare il punto preciso in cui collocarle. Oltre a valutarne l’impatto estetico, vi è un aspetto pratico da considerare, ossia la presenza di condotti e tubature che potremmo malauguratamente forare. Per scongiurare questo rischio dovremmo usare un apposito localizzatore radar, ce li segnalerà suonando.

Trovato uno spazio libero, tracciamo una riga con la matita servendoci di un righello. La useremo come linea guida per apporre i supporti.

Per accertarci di disporre i sostegni dritti e perpendicolari, prima di applicarli poggiano sulla riga una livella a bolla d’aria. La posizione di quest’ultima ci segnalerà la precisione del nostro progetto o meno.

Finalmente possiamo montare le staffe a scomparsa o non servendoci di un trapano. Meglio evitare il martello, rischieremmo di non far penetrare i chiodi in profondità nel muro e di sbriciolarlo.

Meno male che si possono fissare le mensole ai muri senza chiodi

Come abbiamo visto, appendere perbene le mensole richiede determinati strumenti e una certa manualità. In caso contrario si rischiano orrori estetici ma soprattutto di fare guai e danni.

Quindi meglio non improvvisarsi in questo lavoro, piuttosto chiamare qualcuno di più esperto o trovare dei trucchetti facili alternativi.

Con un po’ d’ingegno d’altronde si può fare di tutto, dall’asciugare velocemente i panni e togliervi i pallini all’appendere rapidamente le mensole.

Un primo metodo per evitare di dover fare tanti buchi, può essere appendere un unico chiodo. Basterà poi forare col trapano le mensole e unirle tra loro facendovi passare all’interno una corda doppia e annodata. Andremo poi a fissarla all’unico chiodo appeso.

Possiamo però anche mettere da parte trapano e chiodi e utilizzare altri strumenti.

Il primo è la colla di montaggio, una speciale colla universale efficace per i più svariati materiali.

Stiamo attenti però a non toccarla e farla cadere, in più sempre bene proteggersi viso e mani con mascherina e guanti.

Medesime precauzioni saranno da prendersi anche col silicone, altrettanto potente.

Se siamo sbadati e preferiamo soluzioni più comode ancora, allora procuriamoci del potente nastro biadesivo in ferramenta. In alternativa, possiamo acquistare mensole autoadesive.

Sarà bene non sovraccaricarle con un peso eccessivo.

Con queste soluzioni potremmo appendere le mensole anche sulle mattonelle della cucina e del bagno senza doverle bucare.