Pulire la lavatrice non è importante solo a livello estetico. Solo pochissime persone ci pensano, eppure è un processo essenziale per far sì che la nostra lavatrice sia sempre efficiente e funzionale. Senza contare che lavare i panni in una lavatrice sporca equivarrebbe a non lavarli.

La lavatrice è l’elettrodomestico che utilizziamo ogni giorno, anche più volte nella stessa giornata. Ci serve per pulire capi che, altrimenti, dovremmo lavare a mano, perdendo tantissimo tempo ed energie utili.

Il problema è che non ci verrebbe mai in mente che anche l’elettrodomestico più usato per pulire avrebbe lui stesso bisogno di una bella pulita ogni tanto! E invece è proprio così!

Tante volte, infatti, ci chiediamo perché la nostra lavatrice emani una puzza di umido. Il motivo potrebbe risiedere proprio nei residui di sporco che rimangono intrappolati nella nostra lavatrice.

Basta fatica, ecco come eliminare la puzza di muffa e fogna dalla lavatrice in poche e semplici mosse

È inevitabile che la lavatrice si sporchi. La tipica puzza di umido che avvertiamo quando apriamo la lavatrice potrebbe arrivare dai residui di detersivo, calcare, batteri e sporco rilasciato dai nostri vestiti. Altre volte, invece, la lavatrice puzza di muffa perché non laviamo mai questa sua parte nascosta.

Il modo migliore per igienizzare la nostra lavatrice, eliminando i cattivi odori, è fare un lavaggio a vuoto a 60° o a 90°. È importante ripetere questa operazione una volta al mese.

Attenzione ad eliminare il calcare da queste zone

Inoltre, ricordiamoci che la funzionalità della nostra lavatrice potrebbe essere messa a dura prova dal calcare. Questo, infatti, è il nemico principale, che si deposita nelle parti più delicate della lavatrice peggiorandone l’efficienza.

È importante, quindi, procedere ad un’operazione di pulizia specifica per eliminare il calcare dal cestello e dalla vaschetta del detersivo.

Ecco il modo migliore per eliminare il calcare dalle parti più delicate

Il primo passaggio sarà estrarre la vaschetta del detersivo e metterla in ammollo in una soluzione di acqua tiepida e aceto bianco. Lasciamo in ammollo per almeno un’ora, dopodiché utilizziamo una spugna bagnata e uno spazzolino per pulirla anche negli angoli più nascosti. Inoltre, ricordiamoci di lavare il filtro della lavatrice in questo modo veloce e garantirle una lunga vita.

Il trucco in più per una pulizia perfetta

Per completare la pulizia, dovremo occuparci anche delle parti esterne della lavatrice. Per farlo, basterà preparare un composto con 200 ml di aceto di vino bianco, 1 litro di acqua tiepida e 2 cucchiai di bicarbonato. Potremo utilizzare questo composto per pulire tutto l’esterno della lavatrice, compreso l’oblò. Basta fatica, ecco come eliminare la puzza di muffa e fogna dalla lavatrice in poche e semplici mosse!