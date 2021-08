Nell’era moderna dove tutto o quasi è interattivo, connesso e velocissimo, a crescere e svilupparsi non è stata solo la tecnologia.

Il web è un mondo fantastico! Un cilindro magico da cui pescare tutto quello che vogliamo in un solo semplicissimo e banalissimo clic. Dalle news ai giochi, dalle immagini ai suoni, dal materiale didattico agli svaghi più disparati.

La comunicazione è cambiata radicalmente. Il famoso “telefono intelligente” dei primi anni ’90 si è trasformato in una vera e propria estensione del nostro braccio. Ed ora, PC e smartphone hanno guadagnato una posizione importante e fondamentale nella nostra vita quotidiana.

L’avvento della pandemia causata dal coronavirus, poi, ha inevitabilmente spinto in avanti l’interazione telematica.

E se da un lato attività come lo smartworking ci hanno salvato dal baratro della disoccupazione, dall’altro, invece, ha aumentato la criminalità dietro agli schermi.

Truffe e pandemia

Secondo l’ANSA, da marzo 2020 a luglio 2021, quando il Covid 19 ha colpito ferocemente il Mondo intero, le attività di phishing sono aumentate a dismisura. Solo in Europa, in quell’arco di tempo, sono stati individuati 300 nuovi siti di phishing dalla Polizia Postale. Di questi 27 erano italiani. Nel 2020 l’Italia si classificava quinta nella lista dei Paesi con più truffe online.

L’emergenza sanitaria, dunque, ha reso più fertile il terreno per i criminali informatici che le hanno provate tutte per estorcere denaro e dati personali agli utenti.

Più volte la Redazione si è occupata di truffe, raggiri e consigli utili. Ad esempio, valgono ancora queste regole d’oro per un conto corrente sicuro e a prova di truffa.

Ma quali sono le truffe più comuni degli ultimi mesi? A cosa dobbiamo prestare attenzione e come possiamo evitare di vedere il nostro conto prosciugarsi inspiegabilmente?

Attenzione a queste 5 truffe online più diffuse del momento perché ci cascano ancora in molti

Se si riceve questo messaggio non bisogna assolutamente rispondere, è l’ennesima truffa “ruba soldi”, avevamo annunciato qualche mese fa. Una truffa online che, a distanza di tempo, continua a creare disagi e forti danni economici agli utenti.

Tra le truffe più gettonate del momento c’è l’avviso falso di banche e uffici postali. Attraverso una e mail o tramite sms, il malcapitato riceve un avviso formale, con il logo della banca e la firma del responsabile. In questa comunicazione si chiede, generalmente, di comunicare, sempre telematicamente, tutti i dati personali o le credenziali per accedere ai servizi bancari, dopo una modifica, un gusto o un aggiornamento del sistema.

Attenzione anche alla “lotteria immaginaria”. In genere, i malviventi inviano sul numero di cellulare della possibile vittima un messaggino di testo. In tale comunicazione l’utente viene a conoscenza di aver vinto un premio in denaro tramite lotterie di supermercati o negozi. Anche in questo, neanche a dirlo, viene chiesto di inviare i dati personali come verifica. Ed è a questo punto che i malfattori derubano gli utenti della propria identità.

Non bisogna sottovalutare i possibili risvolti della vicenda

In questo modo, con il numero della vittima si mette in scena un’altra truffa. Quella del numero “amico”. Una volta entrati in possesso di dati sensibili, per i malfattori sarà un gioco da ragazzi spacciarsi per la vittima e contattare amici e parenti, chiedendo loro aiuti economici o pagamenti di rate o merce arrivata tramite un fantomatico corriere.

Infine, anche l’amore online può riservare delle brutte sorprese. Nell’ultimo periodo, con l’aumento di siti d’incontri e relazioni digitali, molte sono state le truffe e i ricatti avvenuti dietro lo schermo di un semplicissimo smartphone. Estorcere denaro per non divulgare foto compromettente o video della vittima è una delle principali attività dei criminali online.

Dunque, attenzione a queste 5 truffe online più diffuse del momento perché ci cascano ancora in molti.