Pian piano anche l’estate 2021 sta facendo il suo corso. E se da un lato sono ancora molti gli italiani che devono andare in vacanza, dall’altro ci sono altrettante persone già proiettate verso l’autunno.

E mentre ci si gode la bellezza e il relax delle belle giornate d’agosto, sono in molti ad adoperarsi per rinnovare giardini e balconi e mantenerli fioriti, colorati e profumati il più a lungo possibile.

Come ogni anno, gerani ed ortensie hanno regalato distese di fiori meravigliosi, dalle tinte più disparate.

Per chi ancora non l’avesse scoperto, ecco come non avere mai più gerani sbiaditi con l’incredibile trucco per ravvivare i colori e avere un balcone talmente brillante da fare invidia.

Riferendoci sempre alla salute dei nostri gerani e delle nostre ortensie, si consiglia di non sottovalutare mai questa banalissima azione che in molti sbagliano inconsapevolmente.

Balcone strepitoso e fiorito fino ad ottobre con questa pianta bellissima e facile da coltivare

Attenzione, però, perché gerani ed ortensie, così come altre specie che hanno donato colore ai nostri balconi in questi mesi, sono piante cosiddette “dell’estate”, dunque destinate a farsi da parte durante l’autunno e l’inverno.

Per rinnovare giardini e balconi ed averli sempre colorati e fioriti, talmente belli da far invidia ai vicini, ecco la pianta che può salvarci la vita.

Stiamo parlando della anemone giapponese, in particolar modo di una varietà, tra le più coltivate, che prende il nome di Anemone hybrida. Un incrocio tra l’Anemone hupehensis, l’Anemone japonica e l’Anemone vitifolia.

Questo vegetale può raggiungere massimo i 150 centimetri e regala una fioritura abbondante e sorprendentemente bella tra agosto ed ottobre. I fiorellini si presentano piccini, semplici e dalle tonalità che vanno dal bianco al rosa.

Insomma, un tocco di eleganza che non può mancare con il periodo settembrino. Coltivare l’Anemone hybrida è facilissimo perché non richiede particolari cure. Ama gli ambienti soleggiati ma non soffre le zone di mezz’ombra. Inoltre, sopporta benissimo il freddo. Si consiglia, però, di tutelare l’arbusto da correnti d’aria e forte vento.

Questa pianta non ha esigenze particolari sulla qualità del terreno. Ovviamente, sono da evitare ristagni d’acqua e poco drenaggio.

Ed ecco che in pochissimo tempo, potremmo avere un balcone strepitoso e fiorito fino ad ottobre con questa pianta bellissima e facile da coltivare.