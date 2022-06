La “moda mare” è una categoria di vestiario completamente a sé. Sulla spiaggia o in prossimità di essa possiamo sfoggiare degli outfit che non sarebbero appropriati in nessun altro luogo, a cominciare ovviamente dal costume da bagno. Ma c’è un altro accessorio indispensabile che fa parte della moda mare: il copricostume. Dai più semplici vestitini fino a elaboratissimi capi all’uncinetto, il copricostume è un capo indispensabile per ogni donna o ragazza che voglia apparire sempre al top. Ma c’è un problema: il classico copricostume bianco è molto difficile da mantenere pulito in un ambiente come la spiaggia. Finisce inevitabilmente per sporcarsi di sabbia o polvere e tornate a casa lo dobbiamo lavare praticamente dopo ogni utilizzo. Ma non lasciamoci scoraggiare, perché quest’anno la moda è cambiata.

I copricostume bianchi lasciano il posto a un arcobaleno di colori

Quest’anno il copricostume bianco è out e la nostra lavatrice ci ringrazierà. Puntiamo invece su indumenti da spiaggia di tutt’altro genere. In particolare, sta tornando di moda il minimalismo e la semplicità dell’intramontabile pareo. Il pareo è un capo multiuso che si può trasformare in una mossa in uno splendido copricostume. Basta avvolgercelo intorno e legare le due estremità dietro al collo. Per quanto riguarda i colori, possiamo sbizzarrirci. Scegliamo in particolare dei colori che si intoneranno con la nostra carnagione abbronzata. Vediamo come.

Basta copricostume bianchi o trasparenti che si sporcano subito, quest’anno scegliamo questi colori e modelli molto più pratici

Se abbiamo un sottotono di pelle freddo, puntiamo senza indugio su indumenti blu, verdi, verde menta o viola. Invece se abbiamo un sottotono caldo dovremmo scegliere il rosso, l’arancione, il giallo o il rosa. Ma il pareo non è l’unico capo che sta facendo ritorno.

Sì a vestitini con stampe dorate o a paisley

Basta copricostume bianchi o trasparenti che inevitabilmente si riempiono di macchie, quest’anno puntiamo sui colori. Oltre al corallo e al verde acqua, quest’anno protagonisti della manicure estiva, scegliamo colori accesi con le stampe per i copricostume. Vanno particolarmente di moda il verde menta, il corallo, il blu navy e il rosso ciliegia. Per quanto riguarda i decori, sono molto gettonati quest’anno i motivi astratti dorati, e ovviamente l’intramontabile paisley, cioè il motivo persiano a forma di occhio allungato. Per quanto riguarda i modelli, puntiamo su vestiti sopra al ginocchio, non aderenti, con maniche lunghe e larghe, oppure senza maniche. Faremo un figurone sul lungomare.

