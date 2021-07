Basta consumare queste bacche 1 volta al giorno per ridurre il colesterolo cattivo

Il problema di avere il colesterolo alto a qualunque età favorisce notevolmente il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari e causare problemi di salute non indifferenti.

Per mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo, dobbiamo avere un corretto stile di vita e una buona dieta, evitando cibi grassi, fumo e alcol.

Ma non solo, è fondamentale ridurre la sedentarietà, cominciando a praticare una regolare attività fisica che favorirà il nostro benessere mentale e fisico.

Stiamo parlando dei mirtilli, bacche nere tipiche di questa stagione calda, dalle straordinarie proprietà capillari-protettrici, rendendole efficaci nel trattamento dei disturbi circolatori.

Inoltre, sono straordinari utili nel rinforzare la struttura scheletrica, soprattutto durante la crescita, nella riabilitazione delle fratture o anche come prevenzione per l’osteoporosi.

Da una ricerca dell’University of East Anglia emerge che mangiare mirtilli è anche in grado di proteggerci contro la pressione alta.

Dovremo assumere queste bacche anche solo una volta al giorno, per diminuire i valori del colesterolo cattivo e ridurre quindi il rischio di ipertensione.

È consigliato quindi consumare regolarmente i mirtilli , sia per migliorare i livelli di pressione sanguigna he per ridurre il colesterolo cattivo.

Ottenere questi benefici ci aiuta a migliorare la salute del nostro cuore, semplicemente mangiando una buona quantità di mirtilli quotidianamente, prevenendo così malattie cardiache.

Generalmente ne sono sufficienti 90 grammi per beneficiare di tutte le sue proprietà benefiche, tenendo a mente che la dose varierà a seconda del soggetto.

Consigli

Ovviamente, come tutto, non bisogna esagerare perché, se li si mangia in maniera eccessiva, possono portare dei problemi come mal di stomaco e la diarrea.

Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa consigliamo di rivolgersi al medico di fiducia, che conosce le nostre problematiche e sa indicarci la strada migliore per risolverle.