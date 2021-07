Quando vediamo una formica, immaginiamone altre migliaia nascoste da qualche parte. Questo potrebbe non preoccuparci se fossimo a un picnic all’aperto. Ma se si verificasse in casa, allora bisognerebbe intervenire subito con rimedi efficaci. Ci sono molti modi per eliminare le formiche o altri insetti nelle nostre abitazioni. Alcune di queste sono soluzioni naturali che non aggiungono sostanze chimiche o tossine al nostro ambiente. Ne avremo sicuramente provate tante. Ma ecco finalmente un metodo per eliminare definitivamente le formiche in casa ed eventuali infestazioni.

Una soluzione naturale da preparare in casa

Le formiche in casa possono essere una grande seccatura, soprattutto quando aumentano d’estate. Sicuramente aiuta mantenere la casa pulita, lavare periodicamente bene il pavimento ed evitare di lasciare cibo sulle varie superfici. Per chi non desidera ricorrere a prodotti chimici, ci sono diversi rimedi naturali che prevedono l’impiego della menta, dell’aceto, oppure del limone e così via. Solitamente però queste soluzioni risolvono il problema soltanto al momento. Le formiche quasi sempre tornano.

Finalmente un metodo per eliminare definitivamente le formiche in casa ed eventuali infestazioni

Il segreto è il borace, un prodotto naturale al 100% che si trova nei prodotti per il controllo delle formiche. Acquistabile nella maggior parte dei supermercati. Ecco una ricetta semplice, da realizzare utilizzando prodotti economici e completamente naturali ideale per sbarazzarsi delle formiche in casa.

Ingredienti e procedura:

1 tazza di acqua calda;

1/2 tazza di zucchero;

2 cucchiai di borace.

Dopo aver miscelato gli ingredienti, tutto quello che si deve fare è immergere batuffoli di cotone nella miscela di borace e posizionare i batuffoli di cotone dove abbiamo visto le formiche. Probabilmente i posti più indicati sono vicino le crepe nel muro, oppure nei pressi di porte e finestre. Lasciando i batuffoli tutta la notte, al risveglio troverete le formiche morte. È consigliabile ripetere questa operazione per qualche giorno di seguito per essere sicuri di aver eliminato tutta la colonia.

Questo metodo è molto efficace perché non soltanto elimina le formiche presenti, ma ne previene l’arrivo di nuove.