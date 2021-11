Indossare la scarpa giusta è di fondamentale importanza. Non solo per una questione estetica, ad esempio se indossiamo un vestito lungo da sera fa un po’ strano mettere la scarpa da ginnastica, ma anche per una questione di salute. E allora basta con scarpe alte e scomode, sono queste le sneakers alla moda che stanno spopolando.

Quelle che andremo a vedere sono delle scarpe normali, non si tratta di scarpe ortopediche. Queste ultime nascono per curare patologie, per migliorare difetti di postura del piede o deformità congenite del tronco e degli arti inferiori. Quindi queste vengono consigliate da uno specialista. Quelle, invece, qui sotto sono solo scarpe alla moda e comode, ma non servono a curare nulla. Sono sicuramente più comode di un tacco 12.

Basta con scarpe alte e scomode, sono queste le sneakers alla moda che stanno spopolando

Non sono assolutamente piatte, ma hanno una suola alta che dà uno strato di comfort al piede. È molto importante indossare delle scarpe che hanno un minimo di suola, cerchiamo di limitare l’uso di quelle completamente piatte, che sembra quasi di non averle.

La prima proposta sono le sneakers “Cloudultra” di On, nuovo brand. Queste sono realizzate con la tomaia in mesh a doppio strato, sono rinforzate con TPU leggero e perforate per una maggiore traspirabilità. La suola Missiongrip™ assicura una stabilità extra, mentre la costruzione a canali chiusi sotto i piedi fornisce trazione e un’ammortizzazione per ogni passo.

Poi abbiamo le “Rincon 3” di Hoka One One. Hanno la tomaia in mesh espanso, extra traspirante, montata su suole in EVA leggera che forniscono un appoggio ammortizzato. Sono molto resistenti grazie alle finiture in gomma.

Stella McCartney lancia invece le “Loop” sneakers. Queste scarpe sono Made in Italy in neoprene bianco, sono arricchite con finto camoscio e la suola è di gomma. La cosa molto interessante di queste scarpe è il fatto che non sono assemblate con la colla. Questo significa che potranno essere poi smontate e riciclate.

Infine abbiamo le sneakers “Zentic” di Adidas Originals. Queste sono realizzate con materiali riciclati, hanno una tomaia in finta pelle strutturata con inserti in mesh traspirante con una suola alta e bella comoda.

Hanno tutte un prezzo abbastanza medio che va dai 100 ai 200 euro. Quella che costa di più è la scarpa di Stella McCartney che gira intorno ai 400 euro.

