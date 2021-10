In data 18 gennaio 2021 il nostro Ufficio Studi con un giudizio Strong Buy Long term a proposito di questo titolo scriveva:” I rischi di puntare su Officina Stellare per un raddoppio delle quotazioni”. In quel momento il titolo quotava a 8 euro per azione.

Cosa è successo frattanto?

Il titolo (MIL:OS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 ottobre al prezzo di 15,20, in rialzo del 7,80% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,40 ed il massimo a 18,50. Officina Stellare raddoppia il prezzo dal nostro Strong Buy e ora cosa attendere?

Procediamo per gradi e dopo una lettura dei nostri giudizi sullo studio dei bilanci andremo a definire la strategia per i prossimi giorni.

Analisi sommaria degli ultimi bilanci

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) calcolano un prezzo obiettivo a 15,70. Le nostre stime, basate sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, dal precedente target di 20 euro, si rivedono ulteriormente al rialzo le prospettive a 21 euro per azione.

Questo cambiamento quale modifica comporta sulla nostra operatività?

Officina Stellare raddoppia il prezzo dal nostro Strong Buy e ora cosa attendere?

Strategia di investimento consigliata

Come al solito, qualsiasi target e stima dei prezzi deve essere confermata dalla tendenza dei grafici. Solo questo aspetto, ci permette di riuscire a mantenere il polso della situazione e di non trovarci spiazzati da eventuali cambiamenti delle tendenze.

Dopo il recente ritracciamento dai massimi annuali, l’esplosione di momentum di venerdì 29 ottobre potrebbe riportare in poche settimane i prezzi a ridosso dei massimi annuali e anche oltre.

Per chi possiede il titolo in ottica di lungo termine come da nostre pregresse indicazioni, mantenere con stop loss/profit a 13,69 e target primo a 18,50 e poi 20,20, da raggiungere per/entro 1/3 mesi. Stop loss di breve termine a 13,99.

Per chi invece volesse comprare il titolo a mercato può regolarsi con i livelli appena indicati

Come al solito si procederà per step.