Prepariamoci a spolverare gli addobbi, perché è finalmente arrivato il momento più atteso delle feste natalizie: decorare l’albero di Natale. Come ogni anno, andremo a recuperare dalla cantina lucine, ghirlande e palline colorate, insieme all’immancabile puntale per il ramo più alto.

Dopo anni e anni, però, le stesse decorazioni sempre uguali potrebbero venire a noia. Per questo abbiamo selezionato 3 alternative originali da provare questo Natale.

Basta con le solite palline di Natale ecco 3 splendide alternative per addobbare il nostro albero

La prima idea originale per sostituire le classiche palline è fatta apposta per gli amanti del cibo. Creati in plastica, ma anche in resina o in vetro dipinto a mano, ecco i ciondoli a forma di dolci. Torte, ciambelle o coloratissimi cupcake potranno rendere il nostro albero davvero goloso e alternativo.

Queste decorazioni sono disponibili online o in negozi come Tiger, oppure, se fatte a mano, nei mercatini o negli ecommerce di prodotti artigianali come Etsy. Qui sarà possibile trovare moltissime idee creative e prodotti originali creati a mano da accaparrarsi subito per rendere unico il nostro albero.

La seconda alternativa sono i ciondoli di stoffa dalle forme più varie: piccoli gnomi, dolci, fiocchi di neve in tessuto e molto altro. Anche questi si possono trovare in diversi negozi online o offline.

Ora vediamo invece come usare il tessuto per delle stupende palline fai da te.

Come creare delle palline di Natale fai da te in tessuto

Per una decorazione di Natale fai da te in stoffa, basta avvolgere una pallina in un tessuto, per esempio di vecchi jeans. Infatti, chi li butta commette un clamoroso errore e uno spreco perché sono utilissimi per queste 3 idee di riciclo pratiche e originali.

Prendere un quadrato di tessuto di jeans o altro, appoggiarci la pallina coperta di colla vinilica e unire tutti i lati del tessuto verso l’alto. Poi, tenerli insieme con un nastro lasciando spuntare il cordino per appendere la pallina all’albero e tagliando con le forbici il tessuto in eccesso.

Un altro modo per personalizzare le classiche palline è avvolgerle con un filo di lana. Srotolare un gomitolo di lana e intingere un primo pezzo di filo nella colla vinilica. Poi, partendo da una delle estremità della pallina, arrotolare il filo seguendone la forma e arrivare fino all’altra estremità. Intingere il filo nella colla ogni volta che serve.

In entrambi i casi, lasciarsi andare alla creatività con tante decorazioni a piacere. Fiocchetti, fiori e stelle di feltro, nastrini e perline renderanno questi addobbi originali ed eleganti.

