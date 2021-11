Proposte di lavoro molto interessanti per Yoox in Lombardia con stipendio fino a 28.000 euro l’anno

Tra le tante proposte di lavoro capita ogni tanto di leggere qualcosa di interessante. Al rispettabile posto in fabbrica o in azienda, molti preferiscono impieghi dinamici, in ambienti stimolanti e artistici. In questo caso, se si è in possesso dei giusti requisiti, ci si può candidare per lavorare per Yoox. L’azienda Yoox Net-A-Porter (YNAP) è un gruppo anglo-italiano nato nel 2015. Il campo d’azione è quello della moda e del design e il commercio è online. Il titolo dell’azienda è quotato in Borsa. In Italia ha dieci uffici e all’estero vi sono molte sedi. Yoox cerca varie figure professionali, tra cui:

5 fotografi;

3 fotografi principali;

1 ritoccatore fotografico.

Chi viene assunto lavorerà a Landriano, in Lombardia, presso il dipartimento artistico.

Nello specifico, ai professionisti è richiesto di sistemare il set, controllare tutte le apparecchiature fotografiche, collaborare con gli stilisti per una resa ottimale in foto di ciò che verrà venduto. Le immagini, poi, saranno controllate e ritoccate e le migliori saranno caricate nel sito ecommerce.

Ai candidati viene richiesto il possesso di un diploma o qualifica professionale, la conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2), comprovata esperienza nella fotografia digitale e nel fotoritocco. Infine, conoscenze in Mac, Adobe Photoshop, Capture One Pro.

Sarà essenziale anche la conoscenza tecnica e pratica dello studio lighting e della fotografia di still-life. Il candidato deve essere disponibile a lavorare in un team, dinamico e capace di prendere iniziative, attento ai dettagli, capace di lavorare sotto pressione e per scadenze. Il contratto è a tempo indeterminato e a tempo pieno, 40 ore a settimana. Si lavora dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18 con un’ora di pausa.

La richiesta è rivolta ad entrambi i sessi. Per candidarsi, si può andare in questo sito, compilare il modulo online oppure inviare il proprio Curriculum vitae tramite posta elettronica. Lo stipendio annuo lordo può arrivare a 28.000 euro lordi e la proposta scade il 31 dicembre 2021.

Altre proposte

Da segnalare altre figure ricercate da Yoox Net-A-Porter:

product details copywriter;

product stylist;

fashion styling assistant;

fashion videographer;

menswear online fashion stylist;

fashion stock control assistant;

operation planning analyst.

