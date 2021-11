La borsa, in queste ultime collezioni, sta diventando sempre più protagonista. E infatti, ce ne sono veramente tante in commercio tra cui scegliere. Ce ne sono alcune dalle forme più disparate, si gioca moltissimo con i colori, con i tessuti e con le dimensioni. Quindi basta con le solite borse, ecco quelle veramente trendy per la stagione invernale tutte da indossare.

I vari trend invernali

Vediamo, allora, i trend di borse per la stagione invernale. Come primo trend abbiamo quello monogram. Infatti, torna la mania del logo, e le borse si riempiono così delle sigle dei brand stampate all over. Come ad esempio la Hoserbit 1955 o la Ophidia di Gucci, o anche l’Amazona 28 di Loewe o le varie Saddle di Dior. Insomma, la scelta è più che ampia.

Basta con le solite borse, ecco quelle veramente trendy per la stagione invernale

Altro trend, che sta conquistando le strade, è quello della borsa pop. Quindi sì a forme particolari e colori super power. Come la Hourglass di Balenciaga, disegnata in pelle e in varie misure seguendo l’iconica silhouette a clessidra del brand. Di questa, oltre ai colori standard come nero, bianco o beige, c’è anche un bellissimo verde evidenziatore. Jacquemus punta, invece, sulla borsa Ciuciu dal design forte e dalle linee pulite. Anche questa in varie colorazioni soft e poi in rosa fluo. Bottega Veneta, infine, propone la borsa Cassette in pelle di agnello intrecciato, e tra i colori pop abbiamo blu, verde e giallo.

La borsa, però, diventa anche un accessorio prezioso e luminoso. Infatti, altro trend della stagione invernale è la borsa con catena. Ad esempio la Juana in pelle di Chloé oppure la Frayme Zipit di Stella McCartney.

Infine abbiamo la Tote Bag. La borse di tendenza perfetta per l’ufficio. Questa borsa è sicuramente molto capiente e perfetta per inserirci computer o altri accessori del lavoro. Fendi propone la sua Sunshine shopper in varie colorazioni e anche varie dimensioni. Bottega Veneta, invece, propone la borsa Arco in versione tote intrecciata. Burberry opta per la versione in canva con rifiniture in pelle. Insomma le proposte sono veramente tante e per ogni tipo di persona e di situazione. Quindi non resta che scegliere la nostra borsa preferita e abbinarla come vogliamo.

Sicuramente alcune saranno più adatte a specifici eventi, mentre altre saranno da indossare in altri ancora. Ovviamente non esistono solo quelle dei brand qua citati, ma la lista è lunghissima e tutta da scoprire.

