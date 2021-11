Le mele sono frutti che con arance e kiwi ci accompagneranno durante tutto il periodo invernale. Ricche di proprietà benefiche, sono perfette per fare il pieno di vitamine e sali minerali. Non è un caso che si sia diffuso il detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”.

Un frutto che con la sua bontà riesce a mettere d’accordo tutti quanti, dai bambini agli adulti.

Oltre ad essere consumate come spuntino durante la giornata, le mele sono perfette per essere utilizzate in cucina.

Infatti si adattano bene a qualsiasi preparazione, dagli antipasti ai primi passando per i secondi. Ovviamente, però sanno dare il meglio soprattutto quando sono protagoniste di dolci fantastici.

Quando si scrive di mele, tuttavia si dovrebbe essere consapevoli che ne esistono diverse varietà. Alcune, come la “Grigia di Torriana” possono conservarsi anche per mesi.

Ma ecco una ricetta sfiziosissima per preparare le mele in modo un po’ diverso dal solito. Chi ama gli amaretti sarà contento di scoprire che, oltre alle mele, i veri protagonisti saranno proprio loro.

Ingredienti

500 grammi di mele;

70 grammi di zucchero;

80 grammi di amaretti;

40 grammi di burro;

4 cucchiai di uvetta;

1 scorza di limone;

2 cucchiai di rum;

cannella, quanto basta.

Pochi cucinano le mele così senza sapere che diventeranno talmente buone da farci dimenticare la classica torta

Prima di addentrarsi nella preparazione di questa ricetta semplice ma di grande effetto bisognerà lavare accuratamente le mele e il limone.

Rimuovere eventuali residui di pesticidi, insetti o semplicemente terra è fondamentale per portare in tavola frutti il più possibile salutari.

In seguito sbucciare le mele e tagliarle a spicchi rimuovendo il torsolo. Prendere gli spicchi e suddividerli in cubetti che andranno inseriti in una teglia da forno precedentemente imburrata.

A questo punto cominciare ad accendere il forno per preriscaldarlo a 180 gradi. Prendere il limone e grattugiarne la scorza utilizzando una apposita grattugia e facendo attenzione a non grattugiare la parte bianca che renderebbe il tutto amaro. Gli amaretti, poi, andranno sbriciolati in modo grossolano con le mani.

Aggiungere lo zucchero bianco o di canna, gli amaretti sbriciolati, una spolverata di cannella a piacere, l’uvetta e la scorza di limone. Prima di infornare si potrà aggiungere qualche pezzetto di burro ma non è obbligatorio.

Le mele così preparate saranno pronte in circa mezz’ora e potranno essere servite ancora tiepide.

Per un gusto più deciso alla preparazione potrà anche essere aggiunto del rum in fase di preparazione.

Purtroppo pochi cucinano le mele così senza sapere che diventeranno talmente buone da farci dimenticare la classica torta.