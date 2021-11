Alcuni indici non hanno che una sporadica copertura da parte degli analisti.

Ma, nonostante tale circostanza, possono comunque rappresentare interessanti opportunità d’investimento.

Tra questi rientrava, a nostro avviso, l’indice azionario austriaco ATX.

E proprio su questo indice sin dal 2.017 avevamo indicato un probabile bottom, occasione veramente interessante d’acquisto, per ottobre del 2.020, come potete leggere in questo articolo.

Procediamo quindi nella nostra analisi, verificando quella proiezione e prospettando le dinamiche future.

Indice austriaco ATX verso quali target?

Partiamo quindi dal seguente grafico a barre mensili.

Il semicerchio verde rappresenta un ciclo di lungo termine, a suo tempo diversamente posizionato.

Il medesimo è stato oggetto di un fenomeno di troncatura ciclica, che ha comportato una ripartenza di un nuovo ciclo.

In altri termini, quello che rappresentava il terzo sottociclo di un ciclo di lungo, è diventato primo sottociclo di un nuovo ciclo, iniziato in corrispondenza della prima retta verticale rossa a sinistra.

Le rette rosse verticali, infatti, separano in quattro sottocicli l’intero ciclo.

La freccia nera nella parte in basso evidenzia, invece, il bottom da noi proiettato sin da 2017. Proiezione decisamente centrata, visto il poderoso rialzo, che ne è seguito.

Le quotazioni si trovano ora nel terzo sottociclo, mentre Magic Box proietta un potenziale, rilevante top per giugno 2.023, setup indicato dalla retta verticale nera, con un target in area 6.581. L’attendibilità statistica della proiezione viene rafforzata dal fatto che il setup si trova collocato nel terzo sottociclo, dove dovremmo effettivamente attenderci la formazione di un top di un ciclo rialzista di lungo termine.

Quadrato di massimo di Gann

Integriamo le precedenti analisi con la tecnica del quadrato di massimo di Gann.

Ne deriva il seguente grafico.

La retta verticale sulla destra, evidenziata dalla freccia blu, evidenzia lo stesso setup temporale, già proiettato con le altre tecniche.

Per effettuare la proiezione, siamo partiti dal massimo di 2.730 sulla sinistra del grafico.

Abbiamo quindi proceduto come segue.

2.730/360=7,58.

Volendo ottenere un quadrato in scala 2, abbiamo quindi moltiplicato il numero 1 per 2, tante volte sino ad ottenere un risultato che approssimasse 7,58.

E tale risultato è 8.

Quindi: 2730/8=341, numero unità temporali del quadrato.

Tecnica degli orbitali planetari di Gann

Per concludere sul tema “Indice austriaco ATX verso quali target?”, analizziamo se il target previsto in area 6.581 corrisponda ad un orbitale planetario, per la chiusura del mese di giugno 2.023.

In chiusura del mese di giugno 2.023 Mercurio geocentrico si troverà a 6 gradi in Cancro, posizione che equivale a 106 gradi cumulati.

Pertanto: 18X360+106=6.586, che sostanzialmente corrisponde al target di 6.581.

Come sempre, la proiezione andrà monitorata step by step, per cogliere eventuali indicazioni di inversione, cui conseguirebbe la sua archiviazione.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“