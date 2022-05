Arriva l’estate ed abbiamo il timore di scoprire le gambe a causa di piccole imperfezioni come la cellulite o i capillari. In inverno, infatti, i nostri amati pantaloni o le salvifiche calze 50 denari erano nostri fedeli alleati. L’unico problema era non creare smagliature nei collant. Abbiamo spiegato però come con i giusti trucchi delle nonne non romperemo più le calze. Con i primi caldi viene subito voglia di far respirare la pelle dicendo addio alle calze e ci prepariamo con cerette, epilatori e rasoi. Ricordiamoci però in quali dovremmo depilarci per rallentare la ricrescita dei peli, seguendo le fasi lunari.

Anche le star hollywoodiane hanno queste imperfezioni e non dobbiamo temere qualche difetto. Se proprio avessimo questo complesso, niente paura perché ci sono dei metodi che ci aiuteranno a mostrare gambe perfette anche senza calze.

Basta con la paura delle imperfezioni come cellulite, smagliature e capillari grazie a questi modi per avere gambe perfette in estate senza calze a 30 come a 50 anni

Certo, in estate, è difficile avere le gambe fresche se il termometro segna 30°. Possiamo però aiutare la circolazione delle nostre gambe con integratori a base di mirtilli, vite rossa o rusco. In alternativa ci sono anche delle creme che possono alleviare la sensazione di stanchezza e favorire il microcircolo. Ne sono un esempio le creme di centella. Curiamo anche i piedi. Nel caso dovessimo indossare scarpe con il tacco potremmo utilizzare dei cuscinetti in gel o dei plantari in modo da non affaticare le caviglie. Chi soffre di vene varicose, come noto, dovrebbe evitare creme o fanghi termogenici (ossia scaldanti) che si utilizzano come liporiducenti. Infine, prima di utilizzare qualsiasi prodotto ricordiamoci di idratare le gambe molto bene.

Le calze spray

In commercio poi troviamo molti prodotti per il make up delle gambe. È anche questo il motivo per cui le gambe delle vip sembrano sempre perfette. Le calze spray sono un prodotto coprente come un fondotinta da vaporizzare. In questo caso dobbiamo badare molto bene ad acquistare un prodotto di qualità. Un prodotto scadente potrebbe creare pellicole o macchie che aggraverebbero il problema invece che risolverlo. Una volta erogato il prodotto dovremo spalmarlo lungo tutte le gambe. Attenderemo che sia completamente asciutto prima di indossare l’abito o la gonna.

La BB cream per le gambe e fondotinta

Questi prodotti sono trucchi esattamente come quelli del viso. Infatti in molti casi troviamo la dicitura “Face and Body”. La BB cream riduce le imperfezioni, rendendo omogenea la carnagione. Il fondotinta è naturalmente più coprente e riesce persino a mimetizzare le punture di zanzare. In questo caso è essenziale una base con un prodotto idratante e soprattutto l’acquisto di prodotti no-trasfert. In questo modo non avremo orribili macchie di fondotinta sugli abiti bianchi.

Basta con la paura delle imperfezioni come cellulite, quando togliamo le calze. Con validi prodotti possiamo minimizzare qualsiasi imperfezione.

Lettura consigliata

Gli infallibili rimedi per non avere gomiti screpolati o scuri e sfoggiare magliette a maniche corte