Attenzione all’orto di aprile perché secondo il calendario lunare dovremmo seminare così questi ortaggi per avere raccolti sani e ricchi

Se l’inverno rappresenta la fase di riposo delle piante, la primavera invece è la stagione in cui riprendono il loro “lavoro”. Dopo essersi riposate per un lungo periodo, è arrivato il momento di mettersi nuovamente all’opera. In effetti, non dovremmo mai abbandonare il nostro orto, ma dovremmo sempre curarlo con attenzione, qualora volessimo raccolti sani e rigogliosi.

Durante il riposo vegetativo, abbiamo visto che prendersi cura dell’orto è indispensabile, soprattutto per quei lavori che andrebbero fatti proprio in questo periodo. Come si suol dire, “l’orto non va in vacanza”. Con la ripresa della vegetazione, dobbiamo stare particolarmente attenti anche al calendario lunare. A tal proposito, sappiamo riconoscere la Luna crescente da quella calante?

La Luna è crescente quando la sua parte destra è più luminosa, poiché colpita dal Sole. Inoltre, assume la forma di una D. La Luna calante, invece, è più luminosa a sinistra e assume la forma di una C. La Luna nuova inizierà il primo aprile e terminerà il 16, quando potremo ammirare la bellezza della Luna piena. Da lì, inizierà la fase calante.

L’orto di aprile

Attenzione all’orto di aprile, quindi, perché è il momento di seminare alcuni ortaggi, che ci soddisferanno durante la bella stagione. Innanzitutto, la Luna diventerà calante il 17, pertanto, cavoli, cavolfiori, melanzane, zucchine, pomodori e peperoni dovranno essere seminati nella serra a letto caldo.

Questa tecnica permetterà di proteggere gli ortaggi e di farli durare fino alla loro raccolta. Come suggerisce la parola stessa, dovremmo creare una serra che trattenga il calore del Sole, perché le piantine avranno bisogno di molta luce e di molto caldo.

Per quanto riguarda le semine a campo aperto, siamo ancora in tempo per sotterrare i bulbi delle cipolle e le patate, ma anche per seminare i frutti tipici della stagione estiva, come angurie e meloni. Non dimentichiamoci delle erbe aromatiche, come prezzemolo e basilico, che potremo coltivare anche in vaso. Attenzione, però, al luogo, poiché dovranno essere protetti dalle raffiche di vento, le quali in primavera sono ancora forti e fredde.

Non è finita qui. Con la Luna calante di aprile, dobbiamo preparare il semenzaio dove andranno seminate le varietà di lattuga e il sedano. Con la Luna crescente, invece, che vedremo a partire dal 2 aprile sino al 16, dovremmo mettere a dimora la bietola, il cetriolo, il fagiolino, la rucola, la zucca, il ravanello, nonché le piante di olivo.

