Se vogliamo una bellissima pianta di limone, sana e rigogliosa, il segreto sta nel concime. Se invece vogliamo mangiare i limoni più buoni, nonché specialità tipica tradizionale, dobbiamo recarci in un luogo specifico. Così, come per le arance.

Quando si viaggia, è consuetudine assaggiare le specialità culinarie del luogo che visitiamo. Per esempio, se ci rechiamo a Firenze, non possiamo non gustare la fiorentina. Oppure se ci rechiamo a Palermo, non possiamo non mangiare le arancine.

Insomma, il viaggio deve riempire anima e corpo a 360° gradi. E anche la pancia. Motivo per cui, oggi proponiamo due borghi, tra i più belli d’Italia, in cui potremo trovare un tripudio di limoni e arance e fare una scorpacciata di acido ascorbico. La vitamina C, o acido ascorbico, è un potente antiossidante che rafforzerebbe il sistema immunitario, e sembra che limoni e arance ne contengano in discrete quantità.

Limoni calabresi

Rocca Imperiale, in Calabria, è considerata proprio il borgo dei limoni. Oltre alla questione degli agrumi, questo borgo è davvero un incanto. Sembra un dipinto, grazie al suo Castello medievale in cima, nonché alle sue case disposte come se scendessero verso i boschi.

In questo splendido borgo, in cui si respira tuttora l’atmosfera medievale, si possono gustare diverse specialità. Non solo i limoni e tutti i dolci ispirati al limone di Rocca Imperiale, ma anche le frittelle con peperoni secchi, le sfogliate, gli arrosti e i cavatelli con mollica.

Nei pressi del borgo, un bellissimo lungomare si affaccia sul Mar Ionio, in cui è possibile fare jogging oppure una rilassante passeggiata romantica. Invece, per godere anche della bella stagione, possiamo recarci a Rocca Imperiale ad agosto in cui si celebra la festa del limone.

Un tripudio di limoni e arance con tanto di vitamina C tra i borghi più belli d’Italia da non perdere in primavera

Per quanto riguarda le arance, dovremmo recarci in Sicilia, precisamente a Ribera, in provincia di Agrigento. Conosciuta anche come “città delle arance” o “città del buon vivere”, Ribera è in perfetta sintonia con la natura. Si trova in un’ampia pianura tra due fiumi e il mare.

Vi sono tanti monumenti da visitare, partendo dalla dimora di Francesco Crispi, proseguendo per le tantissime Chiese e finendo con il Castello di Poggiodiana. Da visitare, poi, anche la Riserva Naturale Foce del fiume Platani. Ovviamente, le specialità culinarie sono i dolci a base di arance, ma anche quelli tipici siciliani come la pignolata, la froscia, i buccellati e così via.

Lettura consigliata

Altro che Verona, per avere fortuna in amore dobbiamo visitare questo borgo medievale incastonato tra boschi incantati dove ammirare una Luna spettacolare