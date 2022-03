Basta con ciglia dritte e basse senza extension grazie a un metodo facile ed economico poco conosciuto

Le ciglia che affascinano sono solitamente lunghe e rivolte verso l’alto ad abbracciare lo sguardo. Sono loro a creare un effetto romantico e seducente, ma anche elegante e raffinato. Purtroppo, però, sono poche le persone che nascono con delle ciglia con queste esatte caratteristiche. Solitamente bisogna dare loro un aiutino per renderle più folte e all’insù. Infatti, a volte capita di averle molto corte, chiare, rade o rivolte all’ingiù. Ecco perché ormai da tempo le donne si sono ingegnate con vari strumenti per rendere lo sguardo più accattivante.

Ultimamente, ad esempio, si ricorre spesso allo stratagemma delle extension, ossia ciglia finte rimovibili o semipermanenti che mantengono la posizione desiderata. Si tratta però di un procedimento che bisognerà ripetere più volte, perché dopo un certo tempo sparisce il suo effetto. Senza contare che non tutti vogliamo spendere o possiamo permetterci visite così frequenti dall’estetista. Motivo per cui in circolazione ci sono anche tanti metodi casalinghi da poter utilizzare senza una grossa spesa.

Come rendere le ciglia più affascinanti

Solitamente, le ciglia non si fanno notare troppo perché mantengono una posizione orizzontale o addirittura verso il basso. Solo nel momento in cui le solleviamo verso la palpebra riescono davvero a catturare lo sguardo. Oltretutto, questo è uno dei metodi per nascondere pieghe e rughe intorno agli occhi.

Quindi, basta con ciglia dritte e basse, perché oggi abbiamo a disposizione diversi sistemi per portare in alto le ciglia al naturale senza l’utilizzo di extension. Fra questi, il più diffuso è probabilmente il piegaciglia. Appare simile a una forbice ma al posto delle lame ha una sorta di ghigliottina gommata. Inserendoci in mezzo le ciglia e chiudendo la “ghigliottina”, le porteremo a piegarsi verso l’alto senza rovinarle grazie alla copertura morbida. Non tutti però riescono a notare un cambiamento con il piegaciglia e spesso sparisce dopo pochi minuti. Quindi, per accentuarlo si cerca di stringere le ciglia all’interno dell’attrezzo un po’ più a lungo. In più, un trucco ormai popolare prevede anche l’utilizzo del phon. Con questo possiamo scaldare il piegaciglia prima di utilizzarlo. Il calore aiuterà a fissare le ciglia nella loro posizione, un po’ come un ferro per la piega dei capelli.

Questo sistema però potrebbe risultare piuttosto scomodo senza contare che c’è il rischio di farsi male. Infatti, dovremmo stare attenti a non far diventare rovente il metallo. La palpebra è molto delicata ed entrando a contatto con un oggetto così caldo potrebbe scottarsi.

Il concetto del calore però rimane valido, se tenuto entro i giusti limiti. Ecco perché vale la pena considerare un’alternativa poco conosciuta.

Basta con ciglia dritte e basse senza extension grazie a un metodo facile ed economico poco conosciuto

Invece di acquistare un semplice piegaciglia manuale, potremmo acquistarne uno elettrico. Collegandolo alla presa, o utilizzando delle batterie, il piegaciglia si riscalderà raggiungendo temperature diverse. Saremo noi a sceglierla in base alle nostre ciglia.

Solitamente assomiglia allo spazzolino del mascara, da utilizzare pressoché allo stesso modo con movimenti piuttosto lenti.

Possiamo acquistarlo nei negozi di bellezza e online. I prezzi possono variare considerevolmente e vanno dai 10 ai 30 euro circa. Consideriamo che questo è un acquisto che faremo una sola volta e se acquistiamo il modello giusto potremmo goderci i suoi risultati molto a lungo.