Si sa, la pasta al pesto è uno dei piatti pratici per eccellenza. Infatti, se decidiamo di non prepararlo a casa, si tratta solo di aprire il barattolo con il sugo pronto.

Nonostante il sapore stesso del pesto sia delizioso però, possiamo riuscire a rendere il nostro piatto più interessante con il minimo sforzo. Si tratta solo di aggiungere alcuni ingredienti che probabilmente abbiamo già a casa.

Ingredienti

200 g di spaghetti;

2 scatolette di tonno;

1 limone;

200 g di pesto;

1 pezzo di pane secco o grissini;

sale;

olio d’oliva.

La ricetta semplice per un pranzo veloce e saporito usando pochi ingredienti genuini

Ci servirà il tonno in scatola o anche sotto vetro, dal momento che manterrebbe meglio le sue caratteristiche. Ci servono poi un limone e del pane secco. Con questo si intendono anche grissini, cracker, friselle, taralli e simili.

Dopodiché scegliamo un limone profumato, preferibilmente biologico, dal momento che dovremmo utilizzarne la buccia.

Una volta raccolti questi semplici ingredienti possiamo passare alla preparazione. Essendo un primo a base di pasta, la prima cosa da fare è mettere l’acqua a bollire.

Nel frattempo, grattugiamo il limone facendo attenzione a non rimuovere anche la parte bianca, più amara. Scoliamo il tonno dall’olio in cui era immerso e schiacciamolo su un piatto con una forchetta. Non riduciamolo completamente in pasta, ma lasciamo alcuni pezzi di filetto più grandi di altri.

Poi, scaldiamo un tegame capiente e versiamo un filo d’olio. Aggiungiamo il pane secco ridotto completamente in briciole. Aggiungiamo un pizzico di sale e facciamo tostare. Rimuoviamo adesso il nostro crumble e mettiamolo da parte.

Dopo aver messo gli spaghetti in pentola, mettiamo il pesto nella stessa padella di prima. Aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura e accendiamo il fornello a fiamma media. Quando si sarà creata una crema, aggiungiamo il tonno. Trasferiamo la pasta direttamente in padella e distribuiamo per bene il condimento.

Spegniamo il fornello e aggiungiamo la scorza di limone. Mescoliamo un’ultima volta e trasferiamo la pasta sul piatto. Come tocco finale, spargiamoci sopra una generosa manciata di crumble di pane.

Il bilanciamento di sapori sarà perfetto grazie all’acidità e alla freschezza del limone, combinata al sapore pungente del pesto e alla croccantezza del pane. Ecco perché questa è la ricetta semplice per un pranzo veloce ma di sicuro impatto.