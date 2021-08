I rimedi naturali sono dei preziosi aiuti che la natura offre all’uomo per risolvere alcuni disturbi e problemi legati alla salute. Infatti spesso utilizziamo preparati, infusi, impacchi a base di erbe officinali, oli essenziali e tinture madri. Raffreddore, mal di denti, tosse, dolori muscolari e del ciclo, emicrania e mal di stomaco. Sono solo alcuni disturbi comuni che possiamo risolvere utilizzano i rimendi naturali.

Un piccolo accenno su come coltivare questa pianta

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo parlare di una pianta molto conosciuta e che possiede delle foglie curative. L’aloe vera è una pianta succulenta originaria della penisola arabica, nota già da secoli per le sue proprietà benefiche e medicamentose.

L’aloe è semplicissima da coltivare, perché necessita di pochissime cure. È caratterizzata da un fusto corto e da foglie lunghe ed appuntite. Al loro interno è presente un liquido gelatinoso, utilizzato a scopo curativo. L’aloe predilige i luoghi soleggiati, il clima mite e non necessita si abbondanti innaffiature.

Basta coltivare questa pianta per purificare l’aria in casa, dormire meglio e curare la pelle

Nell’articolo “Basta solo questa pianta raffinata ed elegante per purificare l’aria e combattere lo stress” abbiamo visto come, coltivare determinate piante in casa, aiuti a vivere meglio. Infatti anche l’aloe vera, apporterebbe molti benefici.

Come tutte le piante, anche l’aloe trasforma l’anidride carbonica in ossigeno, migliorando così la qualità dell’aria. E se posizionata in camera da letto, questa azione migliorerebbe il sonno e la respirazione. Inoltre l’aloe vera, aiuterebbe a rimuovere dall’aria alcune sostanze nocive come la formaldeide.

Una cura per la pelle del viso e del corpo

Sappiamo che il liquido gelatinoso presente all’interno delle foglie dell’aloe vera, possiede delle proprietà rigenerative e curative. Utilizzato su qualsiasi tipo di pelle aiuta a risolvere molti problemi. L’aloe vera idrata la pelle secca e disidratata, e aiuta a stimolare la rigenerazione cellulare evitando così la comparsa delle prime rughe.

È un ottimo rimedio per depurare le peli grasse e impure. Le sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche aiutano in caso di acne e punti neri, contrastando la produzione di sebo in eccesso. L’aloe è un rimedio anche per favorire i processi di guarigione in caso di cicatrici. La sua azione lenitiva, è perfetta in caso di scottature solari, ustioni leggere, irritazione della pelle e eritemi solari.

Quindi basta coltivare questa pianta per purificare l’aria in casa, dormire meglio e curare la pelle.

Approfondimento

Bastano queste semplici piante officinali per aiutarci a combattere insonnia tachicardia e ansia