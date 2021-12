Il freddo di questi giorni ci sta mettendo davvero a dura prova. È sempre più difficile abbandonare il nostro letto caldo la mattina per avventurarsi fuori casa tra neve, vento e pioggia.

È per questo motivo che molte persone in questi giorni stanno cadendo vittime della famosa influenza di stagione. Per difenderci da questo nemico, è importante mangiare in modo sano ed equilibrato, consumando alimenti ricchi di vitamine e sali minerali.

Stiamo parlando, ad esempio, di questo prezioso ortaggio che potrebbe aiutarci a combattere l’influenza e che quindi ora non potrà proprio mancare nei nostri carrelli.

Oltre all’alimentazione, però, è importante anche scegliere gli indumenti più giusti per ripararsi dal freddo. Tra le parti del corpo che si raffreddano più facilmente ci sono proprio le mani e i piedi. Se per i piedi non si può fare molto, oltre a scegliere delle scarpe calde e comode, per le mani la situazione è migliore.

Esiste, infatti, un accessorio che ci terrà le mani finalmente al caldo, ma che è ben diverso dai soliti guanti noiosi. Stiamo parlando di un accessorio che sta tornando di moda perché ha molto stile e sta bene davvero con tutto. Ecco di cosa si tratta.

Basta coi soliti guanti di pile o cotone, è questo l’accessorio invernale per tenersi al caldo con stile che sta spopolando

Le mani fredde sono una delle cose più insopportabili durante l’inverno. Abbiamo già svelato che per avere mani calde in 1 minuto basta questo esercizio semplicissimo e divertente.

Oltre a questo, però, sono finalmente tornate di tendenza le muffole. Forse non tutti le conoscono, ma le muffole sono tutt’altro che banali e noiosi guanti e hanno il vantaggio di scaldare molto di più. Si tratta di una sorta di guanti, o manopole, costituite da un’unica tasca che racchiude tutte le dita, lasciando indipendente solo il pollice.

Il bello delle muffole è che sono così calde da essere utilizzate anche da chi fa escursioni in alta montagna. Oltre a tenerci calde le mani, però, hanno molto più stile e personalità dei classici guanti. Insomma, basta coi soliti guanti di pile o cotone, è questo l’accessorio invernale per tenersi al caldo con stile che sta spopolando.

Una divertente storia americana le ha riportate alla ribalta

La moda delle muffole è tornata alla ribalta per una vicenda che ha scatenato parecchia ilarità e divertimento. Tutto è nato quando il senatore americano Bernie Sanders ha indossato delle simpatiche muffole durante l’Inauguration Day del 46esimo presidente USA, Joe Biden.

La foto del senatore con le muffole ha fatto il giro del Web, diventando un vero e proprio meme virale. Da quel momento le muffole sono tornate di tendenza e continuano ancora oggi a mietere successo.