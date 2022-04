Nelle nostre case e nei nostri uffici la richiesta di energia elettrica aumenta sempre di più. Computer, laptop, telefoni, tablet e mille altri apparecchi elettronici necessitano di essere ricaricati tutti i giorni e spesso contemporaneamente. È per questo che moltissimi di noi utilizzano le ciabatte elettriche, cioè prese multiple, sia tradizionali che USB, che ci permettono di tenere attaccati molti apparecchi contemporaneamente.

Ma come tutti sappiamo questi oggetti creano ingombro e disordine. Quante volte ci è capitato di calpestare una ciabatta elettrica quando non facevamo attenzione? I cavi elettrici in casa e in ufficio possono costituire un pericolo per noi, per i bambini e per gli animali domestici. Per di più, non è facile pulire i pavimenti quando ci sono delle ciabatte in giro e quindi la polvere tende ad accumularsi tra i cavi. Ma niente paura, perché esiste una soluzione semplicissima.

Sul retro della ciabatta ci sono dei buchi per gli agganci

Molti non sanno che in realtà le ciabatte elettriche non sono progettate per stare a terra. Hanno invece dei buchi sul retro che ci permettono di fissarle alla parete e quindi eliminare l’ingombro che vanno a creare sul pavimento. Molto meglio fissare la ciabatta alla parete e non doversi chinare per accenderla e spegnerla. E soprattutto, se la ciabatta è fissata alla parete non avremo dei cavi elettrici tra i piedi sul pavimento. Ma come fare a fissarla?

Basta ciabatte elettriche sul pavimento e dietro i mobili, ecco il trucchetto semplicissimo per non avere mai i cavi tra i piedi

Sul retro della ciabatta noteremo due buchi che sono fatti apposta per fissare l’apparecchio alla parete. Basteranno due chiodi o due ganci adesivi per liberarci finalmente dell’ingombro. Potremo fissarla a un’altezza comoda per raggiungere il tasto di accensione mentre siamo seduti alla scrivania, e per tenerla fuori dalla portata di bambini e animali.

Un trucchetto semplicissimo per appenderla dritta

Basta ciabatte elettriche sul pavimento, dovremmo invece appenderle alla parete. Ecco un suggerimento per appendere la ciabatta al primo colpo senza dover calcolare la distanza tra i buchi nel muro. Basta utilizzare uno strappo di nastro adesivo. Mettiamo il nastro adesivo sul retro della ciabatta e segniamo con un pennarello la posizione dei due buchi. Poi stacchiamo il nastro e attacchiamolo sulla parete nel punto in cui vogliamo attaccare la ciabatta. Sapremo esattamente dove fare i buchi nella parete o dove attaccare i ganci adesivi. Niente di più facile.

Lettura consigliata

A molti non è noto che caricare il cellulare dalla porta USB di treni o bus potrebbe causare seri danni