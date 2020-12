Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi condivide la propria casa con un animale domestico, si sarà chiesto molte volte che cosa faccia il nostro cane o il nostro gatto quando noi non siamo in casa, specialmente se dobbiamo lasciarli da soli per tutta la giornata mentre siamo al lavoro.

Alcuni animali possono dormire anche tutto il giorno, e svegliarsi soltanto per darci il benvenuto quando torniamo a casa. Altri invece, non riescono a stare fermi, e possono combinare marachelle in nostra assenza, come far cadere soprammobili o rosicchiare le gambe del tavolo. Se abbiamo il sospetto che il nostro cane o il nostro gatto possa combinare qualche guaio mentre siamo via, esistono alcuni trucchi che possiamo utilizzare per scoprire che cosa fanno quando non ci siamo.

Ecco come sapere cosa fa il nostro animale domestico mentre siamo al lavoro.

Lasciamo in giro dei “tesori”

Il modo migliore per sapere cosa combina il nostro cane o il nostro gatto quando siamo assenti, è quello di mettere in giro per la casa qualche “tesoro” per vedere se i nostri amici interagiscono. Per esempio, possiamo lasciare qualche crocchetta o qualche bocconcino nascosti in giro per la casa. Se al nostro ritorno le crocchette saranno sparite da sotto alla scrivania, o dietro la tenda o nel sottovaso della pianta, vuol dire che durante la giornata il nostro amico a quattro zampe si è dedicato a una caccia al tesoro. Se invece le crocchette si trovano dove le abbiamo lasciate, è più probabile che il quadrupede abbia sonnecchiato tutto il giorno, senza neanche andare in un’altra stanza.

Invece, se il nostro cane o il nostro gatto combinano spesso disastri quando non ci siamo, possiamo evitare questo inconveniente. Ad esempio lasciando per loro un giocattolo interattivo, che può tenerli occupati anche per ore. Ecco quindi come sapere cosa fa il nostro animale domestico mentre siamo al lavoro.

Esistono delle telecamere per gli animali

Ma se vogliamo conoscere i dettagli, come sapere cosa fa il nostro animale domestico mentre siamo al lavoro? La tecnologia ci dona i mezzi necessari per spiare i nostri amici a quattro zampe ogni volta che vogliamo. Possiamo ad esempio installare delle semplici telecamere in casa per sorvegliare il nostro cane o il nostro gatto. Se vogliamo un prodotto specifico per animali, esistono anche i giocattoli e le ciotole con telecamera annessa.

Tra le marachelle più comuni che combinano i cani, c’è quella di rubare i calzini ai padroni. Ecco come insegnare al nostro cane a non rubare i calzini.