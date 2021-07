Uno dei problemi principali da affrontare in casa è la formazione del calcare. Questa sostanza può compromettere il giusto funzionamento dei nostri rubinetti ma anche di alcuni nostri elettrodomestici.

Fra quelli irrinunciabili ci sono sicuramente la lavastoviglie, la macchinetta del caffè ma soprattutto la lavatrice. Poiché all’interno scorre sempre l’acqua e il suo grado di durezza può determinare la formazione del calcare.

Per questa ragione è bene fare una corretta e costante manutenzione. Spesso vengono usati tanti prodotti per prevenire la formazione del calcare senza rendersi conto invece che esistono rimedi alternativi.

Con queste soluzioni è possibile non solo risparmiare ma anche ottenere grandi risultati. Non ci riferiamo ai classici rimedi della nonna che spesso si richiamano all’uso dell’aceto o del bicarbonato. Ma di un altro ingrediente che abbiamo in casa e usiamo per cucinare e cioè il succo di pomodoro.

Basta calcare nella lavatrice con questo ingrediente molto conosciuto per avere risultati strabilianti

Spesso molto sottovalutato, il succo di pomodoro può essere una grande soluzione per liberarsi del calcare e la ragione risiede nella purezza del prodotto.

Pertanto per preparare questo composto anticalcare basteranno dei semplici passaggi. Bisogna prima di tutto liberarsi dei semi del pomodoro e delle impurità spremendoli e filtrando il succo usando un colino.

Terminata questa fase si dovrà mettere il succo in un contenitore e versarlo direttamente in lavatrice. Nello specifico nella vaschetta dedicata al detersivo. Bisogna fare attenzione però ad alcuni accorgimenti. In particolare sono 2 i suggerimenti che ci sentiamo di dare.

2 consigli molto utili per usare il succo di pomodoro come anticalcare

Il primo è quello di accertarsi che il cestello sia vuoto per evitare che qualche vestito si macchi. Il secondo, invece, è quello di non fare lavaggi ad altissime temperature. In questo modo i risultati saranno eccezionali.

Ecco quindi che potremo dire finalmente basta calcare nella lavatrice con questo ingrediente molto conosciuto per avere risultati strabilianti.

