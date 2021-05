Tutti noi quando facciamo le pulizie di casa cerchiamo di usare dei prodotti per renderla pulita, profumata e con un effetto igienizzante. Spesso cerchiamo prodotti in grado di raggiungere questo risultato ma che non costano troppo.

Quindi stiamo li tra gli scaffali del supermercato ricercando tra le offerte migliori. Spesso però non riflettiamo che in casa potremmo già avere ciò che ci può servire. Ci sono alcuni alimenti, infatti, che possiedono delle proprietà specifiche che li rendono perfetti per le pulizie di casa.

Il problema è che ce ne sono tanti e difficilmente uno si ricorda quali possono essere quelli che risultano davvero utili. Per questo motivo è utile un elenco che noi di ProiezionidiBorsa forniremo nelle prossime righe.

Tutti l’aspettavano e finalmente ecco arrivato l’incredibile elenco dei cibi che aiutano nelle pulizie di casa facendoci risparmiare.

Le patate, le bucce di banana, il ketchup e la maionese

Il primo alimento sono le patate utilissime per pulire la ruggine grazie all’acido ossalico che mescolato con il bicarbonato di sodio sciolgono il composto della ruggine. Poi abbiamo le banane le cui bucce possono essere usate per coprire graffi e segni sugli oggetti di pelle.

Basta strofinare e poi passare un panno umido. Il potassio della banana, solitamente contenuto anche nei lucida scarpe, viene assorbito e copre i graffi restituendoci gli oggetti perfetti.

Continuando, abbiamo il ketchup utile per pulire bene l’argento, l’ottone ed il rame per via delle sue proprietà acide tipiche del pomodoro. Poi per i segni sui mobili di legno, la maionese contiene oli che fanno restringere le crepe in superficie.

Il caffè, il pompelmo e la coca cola

Passando ad un elettrodomestico che tutti noi abbiamo, il frigorifero, gli Esperti sostengono una cosa. Ovvero che l’uso del caffè macinato in un contenitore chiuso con un buco nel coperchio può ovviare all’inconveniente del cattivo odore. Il pompelmo, invece, ha delle proprietà utilissime per rimuovere il calcare.

Basta tagliarlo, ricoprirlo di sale e strofinare le superfici da trattare per ottenere un risultato di pulizia totale dal calcare. Infine per quel che riguarda il nostro WC e non solo, l’uso della cola è strabiliante.

