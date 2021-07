Mantenere la casa pulita può diventare una sfida. Ci sono alcuni luoghi dell’abitazione infatti che, rispetto ad altri, si sporcano con una velocità davvero impressionante. Rendendoci difficilissimo, se non impossibile, conservarli sempre splendenti e ordinati. I motivi per cui questo accade sono semplici. Parliamo, infatti, di stanze che, oltre ad essere utilizzate e sfruttate moltissimo, ospitano anche elettrodomestici ed oggetti particolarmente inclini a sporcarsi.

Uno più di tutti

Tra queste stanze troviamo sicuramente la cucina, luogo pieno di elettrodomestici e strumenti, ma anche il bagno. Quest’ultimo, infatti, tra water, lavatrice e doccia si presenta, senza dubbio, come la stanza più difficile e complicata da pulire. Del resto, a causa del continuo contatto con acqua, sapone e prodotti, calcare e altri agenti di sporco qui sono sempre in agguato.

Stop a calcare ostinato, incrostazioni e sporco nel WC con questo alimento straordinario

Effettivamente, il calcare in particolar modo si rivela un nemico molto tosto di cui sbarazzarsi. Soprattutto se, come accade spesso, rimane per molto tempo sopra una superficie. Sebbene sia molto difficile però, esistono comunque delle soluzioni che possiamo sfruttare. Oggi ne andremo a svelare una. Infatti, stop a calcare ostinato, incrostazioni e sporco nel WC con questo alimento straordinario. Incredibile, ma vero, stiamo parlando del pomodoro.

Per molti sarà una sorpresa, ma i pomodori, grazie alla componente corrosiva che presentano, possono rivelarsi utili per sbarazzarsi del calcare ostinato. D’altronde, non poco tempo fa, in questo articolo, avevamo parlato del potere pulente di questo ortaggio in relazione al lavandino. Bene, allo stesso modo, sarà possibile sfruttarlo per la tazza del bagno.

Per procedere non dovremo far altro che tagliare in due un pomodoro e andare a sfregare una delle metà su tutte le macchie di calcare. Lasciare agire un minimo di venti minuti e dopo, con un panno imbevuto d’acqua, andare a sciacquare via il tutto. Nei casi più difficili, servirà più di un’applicazione, ma i risultati arriveranno lo stesso.