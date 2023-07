Gambe toniche e glutei d’acciaio a 50, 60 e 70 anni? Basta tenere avere uno stile di vita attivo e fare questi esercizi

Avere uno stile di vita attivo a prescindere dall’età, questa la regola fondamentale per stare bene. Cosa significa avere uno stile di vita attivo? Medici, allenatori e nutrizionisti ci aiutano a capire. Gambe toniche e glutei d’acciaio non sono impossibili da avere a nessuna età.

I medici lo ripetono spesso, dobbiamo mantenere uno stile di vita attivo. Fanno riferimento all’attività fisica, all’alimentazione, ai controlli medici periodici, all’eliminazione dei vizi e del girovita, al sonno notturno che deve essere ininterrotto e proficuo. Avere nell’agenda impegni giornalieri non solo di lavoro quando abbiamo 50 anni fa bene alla nostra salute mentale.

Camminare ci evita di fossilizzarci sul divano di fronte alla tv mantenendo alta la nostra qualità di vita. Fare sport a 60 anni può mantenere vivo quello sprint che ci permette di invecchiare al meglio. Uscire e frequentare circoli e scuole di ballo a 70 anni ritarda il processo di invecchiamento. Quando decidiamo di mantenere tonico il nostro corpo, ciò che dovremmo fare cambia a seconda dell’età.

A 50 anni se non lo abbiamo mai fatto prima dobbiamo cominciare a camminare. Non costa niente e ci fa bene a 360 gradi. Soprattutto di aiuterà quando saremo più avanti con l’età. Abituiamoci da subito e ne trarremo vantaggio anche in seguito.

Il walking non ha controindicazioni, dovremmo farlo per almeno 20 minuti al giorno arrivando anche a 45 minuti. Diamo una mano a cuore, circolazione e cervello, a 50 anni il nostro fisico muta considerevolmente e quest’attività semplice mantiene sodo il fisico, soprattutto glutei, gambe e polpacci.

Poca attività mirata

Gambe toniche e glutei d’acciaio anche a 60 anni? È possibile. Quello che spesso i medici consigliano è scegliere uno sport, jogging leggero, piscina o bicicletta, ma soprattutto la palestra. Dobbiamo recuperare tonicità muscolare e i pesi sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo. Facciamoci seguire da un istruttore bravo e preparato che ci indicherà gli esercizi in base alle nostre necessità.

Se non facciamo pesi potremmo perdere la massa muscolare residua, il sistema circolatorio potrebbe indebolirsi, il nostro equilibrio potrebbe peggiorare. Il sistema scheletrico potrebbe subire danni e perderemmo i benefici psichici che un’attività impegnativa ma non stressante potrebbe garantirci. A 60 anni se non facciamo almeno uno sport, il diabete diventa un pericolo, aumenta la debolezza generale, la pressione arteriosa peggiora e i cambiamenti del fisico non vengono gestiti. Le conseguenze sono visibili immediatamente, li sentiamo giorno per giorno agire sul nostro stato di salute.

Gambe toniche e glutei d’acciaio con esercizi e continuità

Anche se ci sembra difficile continuare a fare sport con il passare degli anni, dobbiamo pensare che questa è solo una tendenza. Il nostro cervello potrebbe impigrirsi ed è richiesta una reazione per non arrenderci. A 70 anni l’attività sportiva è meno vigorosa ed è giusto così ma dedicare allo sport almeno 2 giorni a settimana potrebbe allungarci la vita.

La ginnastica dolce, i corsi di ballo e l’aquagym ci aiutano a mantenerci in forma e a tonificare il nostro corpo anche con sforzi inferiori a quelli che facevamo prima. I 70 anni possono essere i nuovi 50 ma è necessario trovare la giusta intensità. Se siamo occupati 2 volte a settimana con la nostra attività preferita, togliamo la polvere dal tappetino e stendiamolo sul pavimento di casa almeno altri 2 giorni anche per soli 20 minuti.

Qualche esercizio di stretching, un po’ di addominali, qualche esercizio di yoga e alcune flessioni sono sufficienti per rendere il lavoro della palestra ancora più produttivo. Le tisane per dormire la notte, 2 litri di acqua al giorno e tanto riposo ci aiuteranno a recuperare dagli sforzi fatti e il nostro fisico di comunicherà velocemente il suo gradimento. Nessuno ci chiede di fare più di quanto possiamo, troviamo al più presto una routine equilibrata e il resto verrà da sé.

