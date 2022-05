A volte i social network sono estremamente utili e trovano soluzioni a problemi comuni. In particolare, però, i social network hanno la capacità di raccontarci il presente delle persone e le loro scelte, da quelle più costose a quelle più intelligenti. Tra queste ultime, si sta diffondendo sui social network l’idea di decorare casa con i fiori secchi. Parliamo infatti di fiori secchi di tutti i tipi: sia quelli che compriamo già secchi nei vivai sia quelli che facciamo seccare a casa. Basta quindi buttare i fiori secchi perché possono essere utilissimi nel nostro salotto o in cucina.

Il fascino antico e romantico dei fiori lasciati seccare

I fiori secchi sono bellissimi e ci aiutano anche a fare la nostra parte per salvaguardare il pianeta. Infatti, da una parte non compriamo fiori finti di plastica e dall’altra non compriamo ulteriori fiori freschi. L’idea generale è quella di dare valore i fiori secchi e dunque sarebbe bene metterli in un solifiore. Si tratta di un nuovo vaso in design che ha la funzione di poter mettere in risalto un solo fiore alla volta.

Per chi non riesce a trovare questo vaso molto particolare, basterà trovare un vaso piccolo. Infatti, la regola generale per arredare con gusto la casa con i fiori secchi è quella di non metterne troppi insieme. Altrimenti potrebbe sembrare che non abbiamo fatto abbastanza attenzione a tenerli freschi e li abbiamo fatti appassire per negligenza.

Una grande alternativa è quella di mescolare dei fiori secchi a dei fiori freschi. In questo caso, possiamo tranquillamente usare un vaso più grande e metterlo al centro della nostra tavola preferita del salone.

Basta buttare i fiori secchi perché possono essere utilissimi per decorare casa a bassissimo costo

Se invece non amiamo i vasi, ma vogliamo comunque arredare casa con dei fiori, possiamo pensare alle pareti delle nostre stanze. Infatti, basta prendere della carta di qualità e incollarci sopra delle differenti tipologie di fiori secchi. Possiamo creare delle composizioni estremamente originali, magari aggiungendo anche qualche spiga di grano o qualche pezzo di paglia. Una scelta già percorsa da molti, ma che ci consente di non sbagliare, è quella di associare al grano la lavanda. In questo caso, oltre a rendere casa più bella la renderemo sicuramente anche più profumata.

